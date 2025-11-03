En vivo
Gobernador de Antioquia busca recursos de vigencias futuras para construir Tren del Río

El megaproyecto, que conectaría Bello con Barbosa y comprometería recursos de los próximos 29 años, tendría un costo superior a los 2.5 billones de pesos.

Tren del Río en el Valle de Aburrá
Gobernación de Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció en la celebración de los 350 años de Medellín que le solicitará a la Asamblea Departamental la aprobación de vigencias futuras por 29 años con el fin de financiar la construcción del Tren del Río, uno de los proyectos de movilidad más ambiciosos en la historia del departamento.

El mandatario destacó que esta propuesta permitirá garantizar los recursos necesarios para desarrollar el primer tramo del tren que irá desde la Estación Niquia del Metro en Bello hasta el municipio de Barbosa, en la zona más al Norte del Valle de Aburrá.

Rendón aseguró que es un proyecto necesario para el desarrollo de Antioquia y que por ello buscan consolidar este sistema férreo para destrabar la congestión vehicular y mejorar la conectividad de los municipios del Área Metropolitana.

"El Tren del Río, que unirá Niquía con Barbosa, una obra valorada en 2.6 billones de pesos, recursos de los antioqueños. Este proyecto será posible gracias al apoyo invaluable de la Asamblea Departamental, a cuyos honorables diputados pediremos la aprobación de vigencias futuras", aseguró el mandatario.

Según se ha podido conocer, la primera etapa del Tren del Río contempla 29,8 kilómetros de recorrido, un trazado que incluiría seis estaciones y un costo estimado para esta fase inicial de 2.6 billones de pesos, que serían financiados con los recursos presupuestales de años venideros para garantizar la continuidad del megaproyecto.

Por último, y aunque Andrés Julián Rendón confía en que la Asamblea Departamental respalde la iniciativa, la aprobación de vigencias futuras requiere de una revisión detallada para luego comenzar a superar etapas técnicas, jurídicas y ambientales antes de iniciar la construcción del tan anhelado Tren del Río.

