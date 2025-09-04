Gobernadora del Chocó denunció que hay minas antipersona alrededor de colegios en Sipí

La gobernadora de Chocó denunció que hay minas antipersona alrededor de colegios en Sipí, Chocó, tras cerca de un mes del ataque del que fue objeto la estación de policía de esta localidad.

Las balas aún tienen perforada la fachada de la estación de Policía del municipio de Sipí, tras el ataque por parte de ilegales de la que fue objeto en la noche del 7 de agosto y la madrugada del día siguiente.

Así quedó en evidencia tras el recorrido que adelantó la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, en esa localidad y la cuenca media del río San Juan, buscando verificar las condiciones humanitarias de la población de esa zona, donde también se vieron afectadas la Alcaldía, algunas viviendas y hasta el servicio de electricidad.

Tras la visita, la mandataria lamentó la grave situación humanitaria que se evidencia en el municipio e indicó que se busca tener acciones conjuntas con el Gobierno Nacional para proteger a la población civil.

“Con la dolorosa noticia también de que hay infortunadamente minas antipersona en torno a las instituciones educativas. La afectación que tiene la infraestructura en nuestra estación de Policía, una afectación también directa al espacio donde vive la población, al centro poblado más importante del municipio de Sipí, cuya comunidad ha venido sufriendo permanentemente los embates del conflicto armado, de la disputa territorial entre los grupos”, afirmó.

Córdoba cuestionó la voluntad de Paz de los grupos armados y aseguró que esta “solo se comprueba desde la exclusión de la ciudadanía, los derechos humanos y las instituciones públicas del accionar del conflicto”.

“La ausencia de servicios tan importantes como la energía eléctrica, que no ha podido regresar en casi 1 año debido a que los funcionarios de Dispac no han podido trabajar en medio de un territorio que está minado”, afirmó.

Frente a otras acciones en las que se avanza en ese territorio, la gobernadora destacó que se han hecho inversiones en saneamiento básico y agua, además del trabajo en las instituciones educativas para proteger a los menores de edad del conflicto.

Vale la pena recordar que, según la Defensoría del Pueblo, 285 familias tuvieron que desplazarse forzosamente, luego de que el Frente de Guerra Occidental, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), atacara la estación de Policía de Sipí, en la cabecera urbana de ese municipio, a inicios del mes pasado.