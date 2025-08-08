Zozobra en Sipí, Chocó: hostigamiento de ilegales fue evitado por la Policía

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó a través de su cuenta de X sobre un ataque subversivo en la cabecera de Sipí que ha sido repelido durante varias horas por uniformados de la Policía Nacional que no han permitido que los ilegales de un grupo, aún por determinar, se tomen el municipio.

Aunque la mandataria aseguró que se ha articulado el apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana para salvaguardar la vida de la población que se encuentra en, “gravísimo riesgo”, en la zona, según autoridades locales, hace falta más pie de fuerza para repeler otros posibles ataques.

De momento, en Sipí no se reportan pérdidas humanas tras varias horas de fuertes combates y aseguran desde este municipio chocoano que el ataque paró, sin embargo, el temor y el miedo están más presentes que nunca en esta zona del departamento debido a la vehemencia con la que los ilegales trataron de apoderarse de la cabecera municipal.

Tanto la Policía como el Ejército hacen presencia en la zona para retomar el control territorial, a la vez que avanzan las reuniones entre diferentes autoridades para tomar decisiones que permitan mitigar las graves alteraciones al orden público en el departamento.