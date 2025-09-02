Gremios económicos y políticos en Antioquia rechazan reforma tributaria del Gobierno

Gremios y políticos de Antioquia manifestaron su preocupación por la reforma tributaria radicada por el Ministerio de Hacienda. Desde Asobares manifestaron “su oposición” a que se graven los licores, mientras que el alcalde Federico Gutiérrez indicó que este Gobierno ha tenido: “derroche y corrupción”.

La reforma tributaria presentada este lunes por el Ministerio de Hacienda ya genera reacciones de rechazo entre empresarios y dirigentes políticos en Antioquia. El proyecto, que busca recaudar $26,3 billones, incluye ajustes en el IVA a productos como los licores, lo que preocupa especialmente al sector de bares y restaurantes.

Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares en Antioquia, advirtió que el aumento del impuesto al licor, el IVA pasa de 5 % a 10 %, impacta directamente la cadena de costos y podría traducirse en precios más altos para el consumidor o en la reducción de los márgenes de rentabilidad.

“Hace que el margen de utilidad se disminuya y entre otras cosas se pueda poner en jaque y en riesgo la viabilidad financiera de muchos negocios. Esto sumado a otros factores como, por ejemplo, los impactos que ya consigo está teniendo la reforma laboral en el sector que ha incrementado nuestros costos en un 25 %”, dijo.

En la misma línea, Nicolás Posada, presidente de Intergremial Antioquia —que reúne a 35 gremios—, calificó como “descabellada” la iniciativa en el actual contexto económico y pidió al Congreso de la República que vigile el gasto público.

“Invitamos a los congresistas a reflexionar sobre el futuro del país. Haciendo un exhaustivo control al gasto del gobierno, advertimos las graves consecuencias económicas y sociales que generará subir los impuestos para el país en un momento donde gran parte de los indicadores están deficitarios. Una nueva reforma tributaria es el camino directo a la recesión”, aseveró.

#ReformaTributaria

🚨En una #Economía en crisis, es descabellado pensar en una nueva Reforma Tributaria, donde a los colombianos se les responsabilice de los recursos faltantes que deja el mal manejo de las finanzas públicas.



Invitamos a los Congresistas a reflexionar sobre… pic.twitter.com/X8EWQQHRF8 — INTERGREMIAL Antioquia (@INTERGREMIALant) September 1, 2025

Publicidad

Desde el ámbito político, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también cuestionó la propuesta a través de su cuenta en X. Recordó que, en el pasado, el actual Gobierno criticó una reforma similar y ahora la impulsa para “seguir con el derroche y hacer campaña”.

Por lo pronto, los gremios están a la expectativa de qué más información se conoce de este proyecto de ley para manifestar a los congresistas el impacto que tendrá en cada sector económico. Esto indicó por ejemplo Asobares, tras conocerse que el impuesto al consumo de licor ahora incluirá, incluso, las cervezas sin alcohol.