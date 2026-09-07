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¿Habrá otra vez racionamiento? Ahorro voluntario de agua en el Valle de Aburrá solo alcanzó el 20%

En la mañana de este lunes, cuando acabe la medición, se podrían tomar medidas de racionamiento ante el Fenómeno de El Niño.

Racionamiento de agua
Grifo de agua.
Foto: Pexels.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

El ahorro voluntario de agua en el Valle de Aburrá sigue lejos de las metas necesarias para evitar un eventual racionamiento. A falta de un día para terminar el monitoreo de cinco jornadas, ninguno de los tres sistemas de abastecimiento ha cumplido de manera sostenida con los niveles de reducción establecidos por Empresas Públicas de Medellín (EPM).

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En el primer día, el panorama fue negativo: el consumo aumentó 21 litros diarios por vivienda o local en las zonas abastecidas por Piedras Blancas, mientras que en Riogrande subió ocho litros.

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En La Fe apenas se registró una reducción de dos litros. Para la segunda jornada hubo una leve mejoría: en Piedras Blancas el ahorro llegó a 22 litros diarios, frente a una meta de 92 litros; en La Fe se redujeron 25 de los 70 litros requeridos; mientras que en Riogrande el consumo aumentó otros 10 litros.

Para el tercer día los tres sistemas registraron reducciones, aunque insuficientes: Piedras Blancas ahorró 27 litros de los 92 requeridos; La Fe, 15 de los 70; y Riogrande, 6 de los 70 litros establecidos. Sin embargo, en el cuarto día solo Piedras Blancas volvió a registrar ahorro, con una reducción de 18 litros frente a la meta de 92. En La Fe no hubo ahorro y en Riogrande el consumo aumentó un litro, lo que generó preocupación si se tiene en cuenta que el día de mayor consumo es el domingo.

Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, se refirió al comportamiento de la comunidad frente a esta medida.

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"Nosotros teníamos una meta alrededor de 92 litros por cada una de las instalaciones que tenemos. Hemos logrado en promedio del orden de 20, más o menos, es decir, llevamos alrededor del 20 por 100 de la nota cumplida de cada día, y estamos pendientes de lo que ocurra para saber poder tomar acción".

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Algunos ciudadanos contaron las medidas de ahorro que están aplicando en sus hogares o negocios.

"El desagüe llega directamente a estas canecas, que después las reciclamos, o para trapear, para el uso del baño sanitario. Me gusta mucho cuidar el agua, la luz, todo lo que es del beneficio. Juiciosos los paisas hacer caso porque nos van a quitar el agua. El mensaje es que todos ahorremos para que para que nos pueda rendir el agua a todos", expresaron algunas personas.

Ante este comportamiento, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que se preparan alternativas para disminuir la presión sobre el agua potable, entre ellas, el posible uso de aguas subterráneas para actividades como el riego de zonas verdes y la atención de incendios forestales. También se reforzarán los controles al lavado de vehículos.

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La preocupación está centrada especialmente en Piedras Blancas, donde, según ya había anticipado el mandatario, si se mantienen los niveles actuales de consumo no habría garantía de agua por más de 15 días. El eventual racionamiento afectaría, en promedio, a unos 300.000 habitantes del nororiente y centro de Medellín.

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