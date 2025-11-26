En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hasta $100 millones ofrecen por las capturas de alias ‘Lobo’ y Pimpón de disidencias Calarcá

Hasta $100 millones ofrecen por las capturas de alias ‘Lobo’ y Pimpón de disidencias Calarcá

Estos hombres son señalados como nuevos cabecillas de comisión del Frente 36 de las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad