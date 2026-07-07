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Hombre arrojó a gato al vacío en Zaragoza, Antioquia: autoridades buscan al responsable

La Alcaldía rechazó "de manera categórica" cualquier acto de maltrato animal y expresó su solidaridad con defensores de animales.

Zaragoza, Antioquia
Zaragoza, Antioquia
Foto: Noticias Caracol
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

Un video que muestra a un hombre lanzando un gato al vacío desde un barranco ha generado una ola de indignación en Antioquia y desató el rechazo de ciudadanos, organizaciones animales y autoridades, que avanzan en las investigaciones para establecer la identidad del responsable.

El hecho, ocurrido en el municipio de Zaragoza, muestra al hombre sujetando al felino por las patas traseras antes de arrojarlo desde una altura considerable. De acuerdo con la denuncia que acompaña la grabación, el impacto habría provocado la muerte del animal.

Frente a la controversia, la Alcaldía de Zaragoza emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica cualquier acto de maltrato animal y expresó su solidaridad con quienes promueven la protección y el bienestar de los animales.

No obstante, precisó que, hasta el momento, no existe evidencia que permita establecer que los hechos ocurrieron dentro de la jurisdicción del municipio ni quien podría ser el maltratador del felino.

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La Administración Municipal indicó que, si se confirma que el caso sucedió en Zaragoza, trabajará de manera articulada con la Policía Nacional y las autoridades competentes para identificar a los responsables y aplicar las sanciones contempladas por la legislación colombiana.

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