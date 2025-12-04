Hombre entró a la iglesia de Itagüí y se robó la organeta; lo capturaron

En una iglesia de Itagüí, Antioquia, un hombre entró y se robó la organeta del templo. Esta persona que intentó vender el instrumento fue capturada cuando quiso esconderse en un inquilinato de Medellín.

En un hecho que ha generado indignación en el Valle de Aburrá, un hombre entró hasta la iglesia del parque principal del municipio de Itagüí, se robó la organeta y salió ante la mirada atónita de la comunidad que inmediatamente informó a las autoridades de la extraña situación que fue vigilada de cerca por cámaras de seguridad.

La información que entregaron las autoridades deja en evidencia que el ladrón tomó un taxi y se dirigió a Medellín en donde fue seguido por las cámaras de seguridad que vieron cómo el hombre ingresó hasta un centro comercial en donde habría intentado vender el instrumento sin éxito alguno.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó que luego de salir del establecimiento se dirigió a un inquilinato donde pretendía esconderse y en donde fue abordado por las autoridades.



“Cada uno de esos movimientos quedó registrado y permitió orientar a las patrullas con absoluta precisión gracias a la coordinación permanente entre el sistema de cámaras del 1 2 3 y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá”, afirmó el secretario Villa.

#Video ¡Inaudito! En una iglesia de @AlcaldiaItagui , #Antioquia, un hombre entró y se robó la organeta del templo. Esta persona que intentó vender el instrumento fue capturada cuando quiso esconderse en un inquilinato de #Medellín. #MañanasBlu @PoliciaMedellin pic.twitter.com/bfMlq654rK — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 4, 2025

Según destacaron desde la capital de Antioquia, el instrumento musical fue recuperado y entregado de manera inmediata al padre en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Itagüí, mientras que el hombre fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto.

Por último, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín destacó que ya son más de 1.100 personas capturadas por hurto en el 2025 y, además, le recomendaron a la ciudadanía denunciar situaciones sospechosas como la de la iglesia en Itagüí que afortunadamente tendrá el acompañamiento de la organeta durante todas las misas en la época decembrina.



Así siguieron a hombre que robó organeta en Itagüí: