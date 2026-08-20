En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cayó hombre que se hacía pasar por funcionario del CTI para acceder a investigaciones en Itagüí

Cayó hombre que se hacía pasar por funcionario del CTI para acceder a investigaciones en Itagüí

Protocolos y cámaras sirvieron para detectar inconsistencias en el falso investigador y proceder con su detención en flagrancia.

Capturado por suplantación de funcionario en Itagüí.jpg
Capturado por suplantación de funcionario en Itagüí.
Alcaldía de Itagüí
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Las autoridades capturaron en el municipio de Itagüí a un hombre que intentó ingresar a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad haciéndose pasar por funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El implicado, quien se identificaba como "Sebastián", portaba un carné y una placa de identificación oficial, y se movilizaba en un vehículo que presuntamente estaba asignado a labores investigativas. De acuerdo con las primeras indagaciones, su objetivo era acceder a información reservada sobre procesos de investigación criminal y casos de homicidio en la subregión.

Últimas noticias

Construcciones ilegales en Medellín.jpg
Antioquia

Autoridades frenan seis construcciones sin licencia en el centroriente de Medellín

Posible explosivo norte de Antioquia.
Antioquia

Cierran vía Medellín-Ituango por caneca sospechosa que tendría explosivos: Ejército verifica

"Este, quien se hizo llamar 'Sebastián', llegó hasta las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, donde de manera inmediata, dada la articulación institucional, la experiencia, las cámaras de monitoreo, fue identificado plenamente y capturado, siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por varios delitos", destacó Rafael Otalvaro secretario de seguridad de la Alcaldía de Itagüí.

Lea también:

Homicidio en Itagui, Antioquia
Antioquia

Hombres armados asesinaron a guardia del Inpec afuera de la cárcel de Itagüí

cti-levantamiento-asesinato-fiscalia.jpg
Antioquia

Con millonaria recompensa buscan esclarecer crimen de una mujer en Itagüí, Antioquia

La oportuna reacción de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad respaldada por los protocolos de verificación y el sistema de videovigilancia de la ciudad permitió detectar inconsistencias en los datos suministrados por el falso investigador y proceder con su detención en flagrancia.

Tras la captura, el hombre y los elementos probatorios incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las audiencias preliminares para definir su situación jurídica por estos hechos.

Relacionados

Antioquia

CTI de la Fiscalía

Itagüí

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad