Cayó hombre que se hacía pasar por funcionario del CTI para acceder a investigaciones en Itagüí

Las autoridades capturaron en el municipio de Itagüí a un hombre que intentó ingresar a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad haciéndose pasar por funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación.

El implicado, quien se identificaba como "Sebastián", portaba un carné y una placa de identificación oficial, y se movilizaba en un vehículo que presuntamente estaba asignado a labores investigativas. De acuerdo con las primeras indagaciones, su objetivo era acceder a información reservada sobre procesos de investigación criminal y casos de homicidio en la subregión.

"Este, quien se hizo llamar 'Sebastián', llegó hasta las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, donde de manera inmediata, dada la articulación institucional, la experiencia, las cámaras de monitoreo, fue identificado plenamente y capturado, siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por varios delitos", destacó Rafael Otalvaro secretario de seguridad de la Alcaldía de Itagüí.

La oportuna reacción de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad respaldada por los protocolos de verificación y el sistema de videovigilancia de la ciudad permitió detectar inconsistencias en los datos suministrados por el falso investigador y proceder con su detención en flagrancia.



Tras la captura, el hombre y los elementos probatorios incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las audiencias preliminares para definir su situación jurídica por estos hechos.