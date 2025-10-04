Hostigan con ráfagas de fusil el puesto de Policía Porce III en Antioquia: hay daños en la fachada

En las últimas horas las autoridades en Antioquia confirmaron que se registró un hostigamiento contra unidades de la Policía en límites entre las subregiones del Nordeste y el Norte, en un sector conocido como El Limón.

Según indicó el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, los hechos se registraron en el puesto de Policía Porce III cuando por unos 15 minutos los uniformados fueron atacados por parte de ilegales con disparos de fusil y tatucos (municiones de fabricación improvisada), dejando afectaciones en la fachada, pero no policías lesionados.

Por ahora las autoridades avanzan para dar con los responsables de estos hechos, pero se tiene conocimiento de que en la zona tienen injerencia el frente 36 de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN.

Si bien en un primer momento se conoció que el epicentro de este ataque fue el municipio de Guadalupe, su alcalde José Fernando Salazar indicó que el sitio ya es jurisdicción de Anorí, localidad con la que limita por el norte.



Alerta por panfleto

Vale la pena mencionar que este hecho se suma a la zozobra que ha generado en los últimos días un comunicado del frente 36 de las disidencias de las Farc advirtiendo que no permitirá “la entrada de personas extrañas” a los municipios de Campamento, Guadalupe, Angostura, Amalfi y Anorí.

El grupo ilegal aseguró que toda persona extraña será detenida y declarada objetivo militar “si no hay nadie que responda por ella”, por lo que autoridades de seguridad reforzaron medidas para evitar cualquier situación que ponga en riesgo a residentes y visitantes de estas zonas.