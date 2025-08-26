Ilegales hostigaron al Ejército y CTI en zona rural de Andes, Antioquia: no hubo heridos

No paran las acciones violentas en territorio antioqueño, que por estos días ha sido epicentro de diferentes hechos, tanto contra la Fuerza Pública, como otros que generan zozobra para la comunidad.

Esta vez fue en el municipio de Andes, específicamente en el corregimiento Santa Rita, donde miembros del CTI de la Fiscalía se encontraban haciendo un procedimiento de rutina ante la presencia de un cadáver y, mientras estaban acompañados del Batallón de Infantería número 11, fueron objeto de hostigamiento.

Según confirmó la Cuarta Brigada del Ejército, a la que está adscrito este batallón, las tropas reaccionaron y se registró un intercambio de disparos que por fortuna no dejó personas lesionadas.

También se confirmó que, tras lo sucedido en esta área rural, tanto las tropas como los integrantes del CTI que hacían el levantamiento del cadáver lograron salir de la zona y allí ya no se registran disparos en este momento.

Si bien se desconoce a qué grupo pertenecían los ilegales que atacaron a las autoridades, en la zona tiene injerencia y accionar la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

Blu Radio consultó con el alcalde de esta localidad del Suroeste antioqueño, Germán Vélez, pero este manifestó no tener conocimiento sobre lo sucedido, pese a que los hechos quedaron registrados en videos que circulan en las redes sociales, donde se escuchan los disparos, generando temor en las comunidades.

A su vez, vale la pena mencionar que el corregimiento de Santa Rita también ha sido epicentro reciente de hechos violentos, incluso, contra la Fuerza Pública.