Antioquia  / Indignación en Betania por agresión a una mujer de 80 años durante un presunto robo

Indignación en Betania por agresión a una mujer de 80 años durante un presunto robo

La víctima se recupera en un centro asistencial de varias fracturas, mientras espera una remisión a un hospital de mayor complejidad por las heridas.

