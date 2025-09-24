Indignación en San Pedro de Urabá tras brutal agresión a adulto mayor con una piedra

Como Dionicio Mendoza fue identificado el adulto mayor que fue víctima de un brutal ataque por parte de un hombre en zona urbana del municipio de San Pedro de Urabá.

Los hechos que han generado indignación en la comunidad quedaron registrados en cámaras de seguridad de la zona, en inmediaciones del antiguo espolón. En el video se logra evidenciar la manera en la que el señalado agresor, de camiseta negra y gorra blanca, intenta agredir con una piedra en la mano a su víctima que lleva un costal blanco.

Hace un primer intento por pegarle con este objeto hasta que luego de algunos segundos lo lanza contra su cabeza dejándolo inconsciente. Tras conocer el reporte, las autoridades activaron la búsqueda del agresor que fue requerido cuando al parecer pretendía salir de la localidad.

"Se implementó un plan candado que permitió ubicar al señalado en la terminal de transporte del municipio cuando pretendía salir de la localidad. El ciudadano fue trasladado a las instalaciones policiales para su plena identificación e individualización, y actualmente se adelanta a las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer lo ocurrido", dijo el coronel Jovanni Cepeda, comandante de la Policía en Urabá.



Pocos minutos después del ataque, Dionisio Mendoza fue atendido y llevado hasta un centro asistencial donde permanece con pronóstico reservado tras ser sometido a una compleja cirugía por fractura de cráneo.