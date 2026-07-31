Ingresos por más de US$22 millones para Medellín dejaron los seis días de Colombiamoda

Medellín volvió a convertirse durante una semana en el principal escenario de la industria de la moda en América Latina. La edición 37 de Colombiamoda cerró con cifras que reflejan no solo su capacidad para atraer compradores y visitantes de diferentes países, sino también el impacto económico que genera para la ciudad a través del turismo de negocios, el comercio y los servicios.

El balance del evento dejó una asistencia de 65.000 personas provenientes de 53 países, entre ellas 9.000 compradores especializados, de los cuales 1.600 llegaron del exterior. Además, participaron 630 marcas y empresas del sector moda, mientras que expositores de 54 ciudades del país presentaron sus productos y colecciones durante siete días de actividades.

Uno de los resultados más destacados fue la derrama económica estimada en US$22 millones, recursos que beneficiaron principalmente a sectores como el hotelero, los restaurantes, el transporte, el comercio y otros servicios que acompañan la realización del evento de talla internacional.

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A esto se sumó la generación de cerca de 2.500 empleos, entre directos e indirectos, asociados a la organización y desarrollo de la feria. Así lo destacó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico del distrito.

“Esto son más oportunidades de negocios, de conocimiento y por supuesto de seguir generando oportunidades de ventas a nivel nacional e internacional para todas las empresas participantes”, señaló la funcionaria.

Por su parte, las 24 marcas apoyadas por el Cluster Moda de la Cámara de Comercio de Medellín e Inexmoda concretaron negocios por más de $1.367 millones, generando también más de 1.250 contactos comerciales, como lo indicó Sara Vives, gerente de esta estrategia.

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“El propósito del cluster moda es fortalecer el tejido empresarial del ecosistema innovador, competitivo y sostenible a través del fortalecimiento de marcas con identidad que nacen con un mindset global y se preparan para competir en mercados especializados”, explicó Vives.

La programación incluyó 140 eventos distribuidos en distintos escenarios de Medellín, permitiendo que tanto ciudadanos como visitantes participaran en desfiles, muestras comerciales, conferencias y actividades relacionadas con la industria textil y de la confección.