Invaden Hacienda Virgen del Cobre tras entrega del Gobierno nacional a 120 familias del Urabá

No pasaron ni 24 horas de la entrega que hizo la Agencia Nacional de Tierras de más de 1.100 hectáreas de la Hacienda Virgen del Cobre en Necoclí a 120 familias del Urabá antioqueño, y al sitio ya llegaron decenas de personas para invadirlo y reclamar que una parte se haya otorgado a una organización campesina del vecino municipio de Chigorodó.

Según manifiestan quienes protestan allí, quedaron por fuera familias locales también víctimas del conflicto, quienes por años han esperado el acceso a la tierra, de la cual depende su sustento, por lo que piden que se priorice a habitantes de Necoclí. Según el comité de reforma Agraria de esa localidad, allí hay 33.843 víctimas del conflicto, el 48% de los habitantes.

De manera urgente, la Alcaldía de ese municipio se reunió con la Agencia Nacional de Tierras, Personería, Policía Nacional, representantes de asociaciones campesinas, comunidades indígenas y afrodescendientes, y el Comité Municipal de Reforma Agraria. Con megáfono en mano, el alcalde José Guillermo Cardona hizo presencia en el sitio y manifestó que esta invasión fue fruto de la desinformación en redes sociales, donde circularon audios e información que incitaban a las comunidades a tomarse el predio.

"Llegar a este territorio o a este terreno prácticamente en lo que se debe entender, movidos por una serie de desinformación. No tenemos cuidado en las redes de ser serios y responsables con lo que se va a decir", dijo.



Mientras que la dirección departamental de la Agencia Nacional de Tierras accedió a reemplazar a la asociación de Chigorodó por una del municipio de Necoclí, siempre y cuando se garantice el retiro de las personas que actualmente ocupan el predio, hay preocupación por un comunicado del Clan del Golfo que califica el procedimiento de esta entidad del Gobierno nacional como desorganizada y sin el debido proceso y advierte que esto conlleva a la afectación del orden público en la zona.



Pidieron orientación

En un oficio enviado al director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, el comité de reforma Agraria de esa localidad pidió a la comunidad no tomarse las vías de hecho, pero también solicitó a esta entidad que se oriente a las familias que están a la espera del acceso a la tierra para que reclamen en sus municipios. Por ejemplo para este caso, reiteran, en Chigorodó también hay predios en extinción de domio que podrían ser priorizados para las víctimas.