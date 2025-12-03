En vivo
Investigan muerte de recluso en cárcel El Pedregal por presunta negligencia médica

Investigan muerte de recluso en cárcel El Pedregal por presunta negligencia médica

El director del Inpec reconoció que persisten fallas en los servicios de alimentación y salud al interior del penal.

