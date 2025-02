J Balvin apuesta por el talento en Medellín e inaugura estudio musical en las comunas

Medellín se volvió en capital de música urbana ante el mundo gracias a artistas como Feid, Karol G, Maluma, Blessd, Ryan Castro y, por supuesto, J Balvin que dejan en alto la bandera antioqueña ocupando las primeras posiciones de grandes listas de reproducción. Pero seguramente existen aún talentos ocultos en la ciudad y, por eso, el niño de Medellín apostó por darle una mano a esos emergentes y lanzó el primer estudio gratuito.

Ubicado en la comuna 1, 'Medellín Music Lab' será el primer estudio gratuito que reciba a artistas emergentes y con alianza de la Alcaldía de Medellín y 2k Foundations lanzan este trabajo conjuntos dándole una oportunidad de pulir el talentos para aquellos que no cuentan con las mismas oportunidades: "Muchos no tuvimos la oportunidad de tener un estudio, de poder encontrar este sonido, alguien que nos guiara", dijo el propio artista.

J Balvin // Foto: suministrada

"El mensaje que tengo es que aprovechen esta oportunidad. Hoy en día ya muchos han abierto el camino, no hablo por mí, sino por mis colegas. Valoren cada proceso que están viviendo, no se afanen, entonces aprovechen lo que hay acá. Esto no solo es para crear reguetón, sino para hacer salsa, merengue y cualquier género (...) Tenga fe y paciencia. Nos vemos en el estadio este año", dijo.

Palabras en donde, por supuesto, confirmó su concierto en Medellín en el estadio Atanasio Girardot que era un rumor desde finales del 2024. Además, dicha gira también tendría una parada en Bogotá y sería probablemente también en el estadio El Campín.