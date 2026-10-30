JEP identificará 8 restos hallados en La Escombrera y sitios cercanos; serían víctimas del conflicto

Luego de conocerse la imputación a 12 exintegrantes del Ejército Nacional y la Policía Nacional por homicidios, desapariciones y torturas entre el 2001 y 2004 en la Comuna 13 de Medellín, la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó que se dictó medida cautelar a ocho cuerpos hallados en el sector El Cebollal y otros lugares aledaños de la ciudad.

Según reconoció la JEP, uno de los lugares de intervención fue El Cebollal en donde se habían exhumado 13 cuerpos de los cuales se habían identificado 7 cuerpos, no obstante, los 6 cuerpos restantes no se habían hallado hasta que se encontraron en laboratorios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

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El magistrado Gustavo Salazar manifestó que los 6 cuerpos de El Cebollal se suman a otros 2 personas encontradas en otros lugares aledaños de esta zona afectada gravemente por el conflicto armado en la capital de Antioquia.

"Esos 8 cuerpos en total se decretó la medida cautelar, se ordena su traslado al Instituto Nacional de Medicina Legal para los procesos de identificación y la priorización para el desarrollo de muestras genéticas, que son la garantía de la identificación. Y nosotros entenderíamos que con mucha posibilidad son víctimas de desaparición forzada", aseguró Salazar.



Se espera que los estudios logren determinar la identidad de estas personas y si efectivamente, como indican desde la Jurisdicción Especial para la Paz, son víctimas de operaciones como Orion o Mariscal que dejó a decenas de personas desaparecidas y enterradas en La Escombrera.

De confirmarse que las 8 personas hacen parte del universo de víctimas en la Comuna 13, se llegaría a la cifra de 15 personas asesinadas y luego desaparecidas en el Occidente de la capital de Antioquia a inicios del siglo XXI, en uno de los episodios más sangrientos que ha vivido la ciudad.