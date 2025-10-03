Joven que atropelló a niño de 7 años se presentó ante autoridades en Guarne, Antioquia

Se presentó ante las autoridades el motociclista que atropelló a un menor de edad en el municipio de Guarne y huyó del lugar del accidente. El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó que se trata de un joven de 16 años que acudió a las autoridades acompañado de su padre; mientras que la víctima del accidente ya fue dado de alta del hospital

Luego de cuatro días de que se anunciara que las autoridades adelantaban la búsqueda de un conductor de motocicleta que no auxilió a un niño de 7 años, tras atropellarlo en el municipio de Guarne, se conoció que en las últimas horas se presentó ante la Policía acompañado de su padre, teniendo en cuenta que también es un menor de edad.

El hecho ha generado indignación en Antioquia porque en videos que circulan en las redes sociales quedó registrado el momento en el que el motociclista se acerca a un resalto, el niño se atraviesa de manera intempestiva para cruzar la calle y ante el accidente de tránsito, el conductor se va del sitio sin verificar el estado de la víctima, ante lo cual el propio gobernador Andrés Julián Rendón pidió en su momento a la Policía del departamento que dispusiera de todas sus capacidades para lograr la captura del responsable, en este caso por el delito de omisión de socorro.

Antioqueños, se presentó a las autoridades el motociclista que atropelló al niño en Guarne. Se trata de un menor de 16 años, acompañado de su papá.



El niño que resultó herido fue dado de alta y se recupera de la fractura en casa. Agradecemos a @Policiantioquia. pic.twitter.com/H9IiKjQEbD — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 2, 2025

La Alcaldía de Guarne informó que familiares del conductor se contactaron con la familia del afectado e iniciaron un proceso de conciliación ante las autoridades. A la par, señalaron que acompañan, como Administración municipal, a ambas partes y reiteraron la importancia de la prudencia en las vías.



Frente al estado de salud del niño, el gobernador señaló que ya fue dado de alta del hospital y se recupera en su casa de una fractura producto de este accidente de tránsito. También es importante recordar que la placa del vehículo había sido identificada a través del Centro de Monitoreo y Control de ese municipio del Oriente antioqueño.

En Colombia, en caso de un accidente de tránsito donde un conductor sea menor de edad, este es remitido a la jurisdicción especial penal de adolescentes, según el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y el Código Nacional de Tránsito.

Desde los 16 años se puede obtener una licencia de conducción para vehículos de servicio particular, siempre que se cumpla con los requisitos del Código Nacional de Tránsito y curse la formación obligatoria en un centro autorizado. A los 18 años, este conductor menor de edad deberá realizar el cambio a su licencia definitiva para evitar multas.