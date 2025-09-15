Judicializan a ciudadano estadounidense por explotación sexual de menor en Medellín

Un ciudadano estadounidense, identificado como Stephen Paul Mueller, fue judicializado en Medellín tras ser señalado de contactar a una adolescente de 14 años y ofrecerle dinero para sostener encuentros sexuales. Los hechos habrían ocurrido entre finales de 2022 y mayo de 2023 en el barrio Laureles.

De acuerdo con la investigación, Mueller se habría comunicado con la menor en dos oportunidades a través de redes sociales. Posteriormente, la convenció de acudir al lugar donde se hospedaba, donde presuntamente le pagó 500.000 pesos a cambio de actos sexuales.

La captura del extranjero se realizó en una operación conjunta con la Policía Nacional en Medellín. Durante el procedimiento fueron incautados dos celulares, un computador portátil y dos memorias USB, que ahora hacen parte del material probatorio.

Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó al ciudadano el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos en la audiencia ante un juez de control de garantías.

El juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Mueller, quien permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso. Las autoridades reiteraron su compromiso en la lucha contra la explotación sexual de menores en Medellín y en todo el país.