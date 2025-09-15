En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
¿Descertificación?
Nueva EPS
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Judicializan a ciudadano estadounidense por explotación sexual de menor en Medellín

Judicializan a ciudadano estadounidense por explotación sexual de menor en Medellín

La captura del extranjero se realizó en una operación conjunta con la Policía Nacional en Medellín. Durante el procedimiento fueron incautados dos celulares, un computador portátil y dos memorias USB.

judicializado-por-explotacion-de-menores.jpg
Judicializado extranjero por explotación de menores en Medellín.
Foto: Fiscalía General de la Nación.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 07:51 p. m.

Un ciudadano estadounidense, identificado como Stephen Paul Mueller, fue judicializado en Medellín tras ser señalado de contactar a una adolescente de 14 años y ofrecerle dinero para sostener encuentros sexuales. Los hechos habrían ocurrido entre finales de 2022 y mayo de 2023 en el barrio Laureles.

De acuerdo con la investigación, Mueller se habría comunicado con la menor en dos oportunidades a través de redes sociales. Posteriormente, la convenció de acudir al lugar donde se hospedaba, donde presuntamente le pagó 500.000 pesos a cambio de actos sexuales.

La captura del extranjero se realizó en una operación conjunta con la Policía Nacional en Medellín. Durante el procedimiento fueron incautados dos celulares, un computador portátil y dos memorias USB, que ahora hacen parte del material probatorio.

Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó al ciudadano el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos en la audiencia ante un juez de control de garantías.

El juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Mueller, quien permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso. Las autoridades reiteraron su compromiso en la lucha contra la explotación sexual de menores en Medellín y en todo el país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Medellín

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad