"La fotografía analógica es resistencia": coordinador de Festival Fotográfico de Antioquia

El Festival Fotográfico de Antioquia ofrece una programación diversa con actividades que rescatan la esencia de la fotografía analógica, un arte que, a pesar del auge digital, sigue captando el interés de nuevas generaciones.

Diego Arango Bustamante, encargado de revisión de portafolios y coordinador de la parte analógica del evento, destacó en diálogo con Blu Radio la importancia de esta disciplina y su impacto en el mundo actual de la imagen.

"Tendremos demostración en vivo de procesos muy antiguos, que ya están en desuso, pero que ahora tienen un auge fuerte y gente con mucho interés en ellos. También una presentación de cámaras antiguas", mencionó Arango Bustamante, resaltando la oportunidad para el público de conectar con métodos fotográficos tradicionales.

En un contexto dominado por la inmediatez y la tecnología, la fotografía analógica se convierte en una forma de resistencia: "No es pelear con la tecnología, pero sí hacer un uso más moderado. Pretendemos que la gente conozca estos procesos lentos, demorados y elaborados, que no es hundir un botón y ya. Significa bajarle el ritmo, ir más despacio, disfrutar más el proceso, que es algo que se ha ido perdiendo", agregó.

Desde su experiencia como fotógrafo, Arango Bustamante explicó que su formación en la fotografía analógica le permitió desarrollar una visión más reflexiva: "Aprendí en laboratorios, encerrándome en un cuarto oscuro, sin afanes y sin darme cuenta del paso del tiempo. Eso me enseñó a optimizar mi trabajo en digital, a no ser tan desperdiciador del disparo. Ahora disparan ráfagas, pensando que de ahí tiene que haber algo bueno. Disparar despacio significa contemplar, encontrar otras cosas, ver cómo está la luz, no es un acto tan mecánico", explicó.

Uno de los aspectos más llamativos del renacer de la fotografía analógica es el interés de las generaciones jóvenes, quienes han encontrado en esta práctica un vínculo con lo vintage. Sin embargo, según Arango Bustamante, a pesar del auge de laboratorios dedicados a revelar estos formatos, algunos consumidores no le dan el valor adecuado a los negativos.

"Los laboratorios nuevos que aparecen te entregan también los archivos digitales, pero tienen que decir que reclamen también los negativos, no le dan valor. Eso para mí, que aprendí en analógica, es lo más importante", cuenta.

El Festival Fotográfico de Antioquia se convierte así en un espacio de encuentro para los amantes de la imagen, donde el pasado y el presente dialogan a través de la luz y el tiempo, reafirmando que la fotografía analógica sigue viva en la era digital.