"La Nación no se arrodilla ante criminales": gob. de Antioquia tras declaraciones de 'Calarcá'

En medio del complejo panorama en materia de seguridad que afrontan varias regiones de Antioquia , hay preocupación por el futuro en los acuerdos a los que intenta llegar el Gobierno nacional con las incidencias de las Farc comandadas por alias ‘Calarcá’ y que tienen presencia en Antioquia con los frentes 18 y 36.

Y es que una reciente entrevista para un medio nacional, ‘Calarcá’ aseguró que se ve como una posibilidad poco probable la propuesta del Gobierno de definir en menos de un mes una zona de preagrupamiento.

Para llevar a cabo esta iniciativa, se concedió desde el pasado 18 de abril un mes de tregua en materia de operaciones ofensivas de la fuerza pública contra ese grupo ilegal. Un tiempo en el que inclusive el líder de esta facción reconoció que no han cesado el reclutamiento de integrantes y otras actividades. Tras ser interrogado sobre la visión de la paz total, 'Calarcá' aseguró que "ahí no hay nada".

"Yo no voy a decir de que nosotros no hemos reclutado. Nosotros estamos en constante crecimiento (...) Zonas de concentración y desarmes en la agenda de nosotros no están".

Ante este pronunciamiento el gobernador Andrés Julián Rendón insistió en el “fracaso” del proyecto de paz total y pidió nuevamente levantar el cese al fuego y así “darles un mensaje claro, sin titubeos, a los uniformados: la Nación no se arrodilla ante criminales”, dijo el mandatario.

Con las declaraciones de alias calarcá a la @RevistaSemana queda claro el fracaso de la paz total. Es hora de levantar el cese al fuego, reactivar las operaciones militares ofensivas y desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública.

Darles un mensaje claro, sin titubeos, a… pic.twitter.com/k9vIVjJLHA — Andrés Julián (@AndresJRendonC) May 5, 2025

En el caso de Antioquia el grupo comandando por ‘Calarcá’ tiene presencia especialmente en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca donde fuentes oficiales y analistas del conflicto los han señalado de tener un pacto con el ELN para contener las intenciones de expansión del Clan del Golfo.

Publicidad

Las declaraciones de alias ‘Calarcá’ también se producen en un momento en el que se podría intensificar el conflicto, especialmente en municipios como Ituango donde las disidencias dieron un ultimátum de una semana al Clan del Golfo para abandonar el territorio al señalarlos como responsables de recientes intimidaciones a poblaciones rurales y el asesinato de dos firmantes de paz.