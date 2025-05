Cinco universidades en Antioquia se unieron para crear una alternativa al Icetex para 2.500 jóvenes

Cinco universidades privadas de Antioquia —CES, UPB, Universidad de Medellín, EIA y EAFIT— se unieron para lanzar una iniciativa conjunta que busca reducir la deserción universitaria: el Fondo Futuro, una alternativa de financiación distinta al Icetex que permitirá a 2.500 jóvenes acceder a la educación superior.

¿Qué es el Fondo Futuro?

El Fondo Futuro es un modelo de financiación que cubrirá hasta el 100 % del valor de la matrícula y operará bajo dos esquemas: corto y largo plazo.

Durante cada semestre, el estudiante pagará el 30 % del valor de la matrícula en hasta seis cuotas. El 70 % restante se pagará una vez termine su programa académico.

“Hoy sabemos mejor que nunca que hay una ventana de oportunidad: jóvenes talentosos que no pueden estudiar. De 10 estudiantes que se gradúan del colegio, solo 4 acceden a la educación superior. Los demás no lo hacen porque no tienen herramientas financieras”, explicó Claudia Restrepo, rectora de la Universidad EAFIT.

Acompañamiento y bajos intereses

El modelo contará con el respaldo de Didelfondo, que facilitará el pago del 30 % inicial con un interés del 1,5 %: “La gran noticia es que el joven va a estar muy concentrado en su estudio, porque las afugias financieras no lo van a distraer”, afirmó el padre Diego Marulanda, rector de la UPB.

Educación más flexible y adaptada a las nuevas demandas

Además de la financiación, las universidades anunciaron una transformación en sus metodologías de enseñanza, adaptándose a las nuevas tendencias tecnológicas y educativas.

Publicidad

“Desde la EIA, a partir de julio arrancamos una transformación de todos nuestros programas de pregrado: serán más cortos, más flexibles y más personalizados”, detalló José Manuel Restrepo, rector de esa institución.

¿Cuándo inician las convocatorias?

Las convocatorias del Fondo Futuro iniciaron el martes. Los interesados podrán consultar todos los detalles en los sitios web oficiales de las universidades participantes.