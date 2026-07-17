La UdeA entregó su primer lote de cloroquina elaborada en Medellín para combatir la malaria

Tras 18 meses de investigación, la Universidad de Antioquia entregó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 1.700.000 tabletas de Cloroquina.

La Universidad de Antioquia ha suministrado 1.700.000 tabletas de Cloroquina, lo que la posiciona como la primera institución pública en Colombia en fabricar este medicamento vital para el tratamiento de la malaria.

Cada año, la malaria tiene un impacto sobre aproximadamente 100.000 individuos en Colombia afectando de manera predominante a comunidades rurales y dispersas en áreas como el Pacífico, el Bajo Cauca y la Amazonía. También en Urabá y el Nordeste de Antioquia, dado que se trata de regiones de baja altitud.

Al producir este medicamento localmente, la Universidad de Antioquia no solo reduce la dependencia de las importaciones, sino que garantiza un acceso más eficiente y a menor costo para las poblaciones más vulnerables.



"Ya logramos el último paso de la de la cadena que lleva la producción industrial de este medicamento y entregarle hoy a la OPS o el primer lote industrial de 1.700.000 tabletas de cloroquina para que la OPS mediante su fondo estratégico haga la distribución en el país de los aquellos territorios que necesitan el medicamento", Wber Ríos Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias.

Adicionalmente, la universidad avanza en un convenio para el desarrollo de Dolutegravir triconjugado, un fármaco fundamental para el tratamiento del VIH, consolidando su capacidad en la producción pública de medicamentos esenciales.

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Este logro científico y logístico fortalece la respuesta sanitaria del país frente a enfermedades desatendidas, permitiendo una distribución más oportuna y económica en los territorios que más lo necesitan.