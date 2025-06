"La UNGRD se comunicó hoy y ya no es oportuno": director de Dagran por emergencia en Bello

El director del Dagran, Carlos Ríos, cuestionó la tardía reacción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) ante la grave emergencia por deslizamiento en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, que deja hasta el momento 13 personas desaparecidas.

"La UNGRD se comunicó hoy, ya no es ni oportuno, porque uno llega a las emergencias desde el momento cero para atender. Ahí es donde tenemos que ser óptimos en la respuesta. Después de dos días anuncian que mañana van a acompañarnos, yo no lo veo pertinente", afirmó Ríos en entrevista con Recap de Blu Radio.

El funcionario confirmó que siete perímetros en la zona de la tragedia ya están siendo georreferenciados por los organismos de emergencia. "Cada uno tiene una responsabilidad y eso nos permite tener una actuación pertinente para la extracción de las 13 personas reportadas como desaparecidas", explicó.

Ríos también reveló que desde el Dagran no habían recibido reportes de riesgo por parte del municipio de Bello, que es el primer respondiente. "Estamos identificando si el municipio sí la tenía. La información del SIATA y el Área Metropolitana indica saturación del suelo, los milímetros de agua han superado la capacidad diaria", detalló.

En ese sentido, reiteró que las lluvias continuarán en la región y la atención a las emergencias no se puede detener. "En este periodo de transición es importante resaltar que no va a dejar de llover. Todas las capacidades ya están contratadas. La información no es estática, se va moviendo de acuerdo al sistema operacional en el punto", advirtió.

El director del Dagran aseguró que, pese a los desafíos, la Gobernación de Antioquia ha quintuplicado los recursos para enfrentar las emergencias y se mantienen activos en todo el territorio. "Hemos atendido más de 380 emergencias. En todas hemos estado presentes, con o sin la UNGRD. Pero los recursos de la Gobernación no son infinitos y posiblemente otros programas se van a ver afectados", indicó.

Sobre las familias evacuadas, Ríos confirmó que la salida de las viviendas es definitiva y ya trabajan en soluciones a largo plazo. "Nosotros hacemos atención inmediata desde el punto cero de la emergencia. La idea es darle subsidio de arrendamiento y, junto con VIVA y el municipio, brindar un resultado final para que estas familias tengan su propio hogar", concluyó.

La emergencia en Bello sigue activa y las autoridades avanzan en la búsqueda de los desaparecidos, mientras se mantiene la alerta por el riesgo de nuevos deslizamientos.