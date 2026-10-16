En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sencia
FMI
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ladrones confundieron talonarios con dinero y siguieron a hombre para atracarlo en Medellín

Ladrones confundieron talonarios con dinero y siguieron a hombre para atracarlo en Medellín

Mediante seguimiento de cámaras de seguridad capturaron a dos hombres para ser dejados en poder de autoridades judiciales.

Capturados presuntos fleteros en Medellín.jpg
Capturados presuntos fleteros en Medellín.
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

El seguimiento a través de cámaras de seguridad y un sistema tecnológico de identificación de vehículos permitió a las autoridades capturar en flagrancia a dos hombres señalados de cometer un hurto mediante la modalidad de fleteo en Medellín.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La reacción policial se activó luego de que los sospechosos intimidaran con un arma de fuego a un ciudadano que acababa de salir de una entidad bancaria y huyeran en una motocicleta.

Últimas noticias

Valle de Aburrá.jpg
Antioquia

Condiciones del aire en el Valle de Aburrá podrían ser desfavorables en los próximos días

Concejales de Envigado.jpg
Antioquia

Polémica en Envigado por comentario de un concejal sobre la discapacidad de una de sus compañeras

Publicidad

Según la información del caso, los presuntos delincuentes habrían observado a la víctima cuando saliendo de la sucursal financiera guardaba dos talonarios en un bolso. Al parecer, creyeron que llevaba consigo el dinero y decidieron seguirlo para atracarlo.

Una vez abordaron al ciudadano, lo amenazaron con un arma de fuego y le quitaron el bolso y un teléfono celular. Tras cometer el hurto, escaparon en una motocicleta, pero empezaron a ser rastreados en su recorrido.

El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa resaltó que las cámaras vinculadas a la línea de emergencias 123 con reconocimiento de placas facilitaron la identificación del vehículo utilizado en la huida.

Lea también:

Material de reciclaje en Medellín.jpg
Antioquia

Organizaciones de recicladores en Medellín lanzan alerta por riesgo de desaparecer

Explosivo en la vía Medellín - Quibdó.jpg
Antioquia

Ejército destruyó artefacto explosivo instalado por el ELN en la vía Medellín - Quibdó

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Hay una instrucción totalmente clara, tenemos que seguir trabajando cada vez más para proteger a la gente, para atacar el hurto, que es uno de los delitos que hemos priorizado, y para perseguir a quienes creen que pueden salir a las calles a intimidar y a robar, y crean que no les va a pasar nada.

Publicidad

La operación terminó con la captura de ambos hombres, quienes fueron sorprendidos en flagrancia. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma de fuego y recuperaron los elementos que, presuntamente, habían sido hurtados: el bolso, los dos talonarios y el teléfono celular.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos como hurto calificado y agravado, así como porte de armas de fuego.

Relacionados

Antioquia

Medellín

Fleteo

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad