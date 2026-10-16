Ladrones confundieron talonarios con dinero y siguieron a hombre para atracarlo en Medellín

El seguimiento a través de cámaras de seguridad y un sistema tecnológico de identificación de vehículos permitió a las autoridades capturar en flagrancia a dos hombres señalados de cometer un hurto mediante la modalidad de fleteo en Medellín.

La reacción policial se activó luego de que los sospechosos intimidaran con un arma de fuego a un ciudadano que acababa de salir de una entidad bancaria y huyeran en una motocicleta.

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Según la información del caso, los presuntos delincuentes habrían observado a la víctima cuando saliendo de la sucursal financiera guardaba dos talonarios en un bolso. Al parecer, creyeron que llevaba consigo el dinero y decidieron seguirlo para atracarlo.

Una vez abordaron al ciudadano, lo amenazaron con un arma de fuego y le quitaron el bolso y un teléfono celular. Tras cometer el hurto, escaparon en una motocicleta, pero empezaron a ser rastreados en su recorrido.



El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa resaltó que las cámaras vinculadas a la línea de emergencias 123 con reconocimiento de placas facilitaron la identificación del vehículo utilizado en la huida.

"Hay una instrucción totalmente clara, tenemos que seguir trabajando cada vez más para proteger a la gente, para atacar el hurto, que es uno de los delitos que hemos priorizado, y para perseguir a quienes creen que pueden salir a las calles a intimidar y a robar, y crean que no les va a pasar nada.

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La operación terminó con la captura de ambos hombres, quienes fueron sorprendidos en flagrancia. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma de fuego y recuperaron los elementos que, presuntamente, habían sido hurtados: el bolso, los dos talonarios y el teléfono celular.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos como hurto calificado y agravado, así como porte de armas de fuego.