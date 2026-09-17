Línea K del metrocable de Medellín suspende servicio por labores de mantenimiento

La línea K del metrocable, que conecta las estaciones Acevedo y Santo Domingo, suspendió temporalmente su servicio a partir de este jueves, 17 de septiembre, por trabajos de mantenimiento. Otras dos líneas tendrán suspensiones en los próximos días.

La suspensión de la línea K se extenderá hasta el viernes 2 de octubre de 2026. El servicio se reanudará el sábado 3 de octubre, una vez finalizadas las labores programadas.

¿Porqué está fuera de servicio la línea K del metrocable?

Durante este periodo se realizarán trabajos de mantenimiento en el cable portador tractor, como parte de las intervenciones necesarias para garantizar las condiciones de operación y seguridad del sistema.

"Vamos a hacer una intervención sobre el cable portador tractor. Vamos a hacer el cambio de uno de los motores principales. Vamos a cambiar las guías de estabilización por donde circulan las cabinas al interior de las estaciones", indicó Pedro Buitrago, Jefe de Cables Aéreos del Metro de Medellín.



Cierre vial por labores en el metrocable

Por cuenta de estas labores también será necesario realizar el cierre vial de la calle 107, entre las carreras 52 y 47, durante el periodo establecido para el mantenimiento.

Rutas alimentadoras durante suspensión de metrocable

Para facilitar la movilidad de los usuarios, estarán disponibles diferentes rutas alimentadoras que permitirán conectar con otros puntos del sistema y continuar los desplazamientos durante la suspensión del Metrocable.

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Entre las alternativas estará la ruta C6-017, con integración en las estaciones Acevedo y Santo Domingo. El recorrido pasará por los barrios Granizal, Santa Cruz y Los Balsos, antes de llegar al sector de Acevedo.

También estará disponible la ruta La Francia-Acevedo, que pasa cerca de la estación Andalucía y continúa hasta Acevedo, donde los usuarios podrán realizar la integración con el sistema Metro.

Otra alternativa será la ruta C6-013, que tendrá puntos de integración en Popular 1 y Tricentenario para facilitar los desplazamientos de los pasajeros durante la suspensión de la línea K.

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El Metro de Medellín recomendó a los usuarios consultar y utilizar estas alternativas de transporte mientras se desarrollan las labores de mantenimiento.

Otras líneas también tendrán mantenimiento en septiembre

Los trabajos hacen parte del cronograma de mantenimiento de los cables del sistema. En septiembre también están programadas intervenciones en la línea L (Arví), del 19 al 24 de septiembre, y en la línea P (Acevedo-El Progreso), entre el 22 y el 28 de septiembre.