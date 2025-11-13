Llegan ayudas humanitarias a familias damnificadas en Pueblorrico: declaran calamidad pública

Sigue la emergencia invernal en el municipio de Pueblorrico, Antioquia: van 57 familias evacuadas y llegaron ayudas humanitarias para las 223 personas damnificadas. La Alcaldía estudia declarar la calamidad pública en las próximas horas, pues hay cinco veredas incomunicadas por los derrumbes.

El municipio de Pueblorrico avanza en la atención de la emergencia invernal que dejó tres personas fallecidas, dos heridas y 57 familias, equivalentes a unas 123 personas evacuadas tras los deslizamientos de tierra que afectaron cinco veredas de esa zona del Suroeste antioqueño y que dejan 223 damnificados por los múltiples deslizamientos.

El alcalde de la localidad, Cristian Zapata Ramírez, lamentó que la muerte de Edilson Agudelo y Verónica Mesa dejara tres niños huérfanos de 9, 10 y 11 años, quienes están bajo la atención de la Comisaría de Familia mientras se buscan familiares o cuidadores que puedan hacerse cargo de ellos.

“Tres fallecidos que estuvieron en el municipio de Puerto Rico, una pareja que deja tres huérfanos que realmente es lo que más nos impactó, el cariño a sus familias y mucha fuerza para que saquemos esto adelante. Sabemos que son momentos difíciles que nos están pasando, pero somos resilientes”, aseveró.



Aunque no se reportan desaparecidos, las autoridades locales, junto con el Dagran de la Gobernación de Antioquia, declararon calamidad pública para atender de manera integral la emergencia.

Mientras tanto, en la madrugada de este miércoles camiones con ayudas enviadas por el ente departamental llegaron a esa localidad, con cobijas, colchonetas, productos alimenticios y kits de aseo, para atender a 71 familias identificadas como afectadas por la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias.

“Ya hemos atendido a 45 familias, 135 personas, 38 animalitos, mascotas y estamos haciendo el diagnóstico de todo lo que se puede presentar en estas regiones que fueron tan afectadas, en todo el tema de vivienda, vías, tema agrario para preservar esas vidas”, dijo.

El mandatario indicó que, aunque ya se había identificado riesgo en la zona, la magnitud del movimiento en masa los tomó por sorpresa. En este momento no hay acceso a las cinco veredas afectadas debido a la cantidad de tierra removida, y se espera apoyo adicional en maquinaria para restablecer la conexión.

La administración municipal habilitó cuentas en Bancolombia y Banco Agrario para recibir donaciones, mientras la comunidad y municipios cercanos como Hispania, Venecia, Jericó y Tarso han enviado ayudas y apoyo operativo a través de sus cuerpos de bomberos.