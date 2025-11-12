Declaran urgencia manifiesta para atender emergencia en Pueblorrico: hay más de 100 damnificados

Tras la emergencia por lluvias que dejó tres fallecidos en Pueblorrico, Antioquia, se declaró la urgencia manifiesta. La Alcaldía está realizando la evacuación de algunas familias que están en la zona donde ocurrió la tragedia.

Las intensas lluvias que han caído sobre el Suroeste antioqueño generaron que un movimiento en masa sepultara algunas viviendas en el municipio de Pueblorrico, dejando un saldo de tres muertos y dos heridos. Aunque el miedo y el pánico se apoderaron de los habitantes de la vereda Santa Bárbara, la rápida respuesta de las autoridades permitió que la tragedia no fuera aún mayor.

En videos que se han conocido desde Pueblorrico se ve cómo las personas que habitan la zona rural se despertaron la sorpresa de estar incomunicados por varios deslizamientos en el municipio, uno de ellos el que acabó con la vida de Edilson Agudelo, Verónica Mesa y Jaime Yepes.

Tras conocerse la magnitud de la tragedia la Alcaldía de Pueblorrico decidió declarar la urgencia manifiesta, mientras que el Hospital San Vicente de Paúl de ese municipio está en alerta amarilla debido con el propósito de atender a otras emergencias que podrían reportarse en los próximos días debido a las fuertes precipitaciones que seguirán cayendo en el Suroeste antioqueño.



Sin embargo, y a pesar de las medidas que han tomado las autoridades locales para poder mitigar las afectaciones, el miedo de los habitantes de Pueblorrico no desaparece e, incluso, se conoció el relato de un hombre que se refirió a la muerte de dos de las personas.

“Muy triste, muy triste lo que pasó. La vereda Santa Bar para allá al frente, allá arriba. Allá a una casa se vino y mató a dos esposos, los cuales por salvar a sus hijos de las casas se les vino encima y los mató a ellos. Los niños sí se salvaron”, afirmó.

Hay que recordar que la otra persona que falleció en Pueblorrico es un recolector de café que fue sorprendido por un alud de tierra mientras estaban realizando sus labores en el campo en la vereda El Cedrón, uno de las zonas más afectadas en donde varias familias han tenido que salir de sus viviendas debido a las alertas que aún hay por posibles deslizamientos.

El director encargado del Dagran, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que las autoridades han permitido identificar cinco puntos críticos en el municipio y que por ello y tras conocer lo ocurrido en las últimas horas se activaron las capacidades de la Gobernación de Antioquia.

“A partir de este momento activamos el departamento administrativo gestión de riesgos de la gobernación, secretaría de infraestructura física con maquinaria amarilla para despejar vías que ya está haciendo presencia, equipos técnicos con geólogos, ingenieros acompañados con Corantioquia para todo lo que tiene que ver con la evaluación y las circunstancias que se están presentando”, puntualizó.

De momento y luego de hacer un censo preliminar por parte de las autoridades en Pueblorrico se logró hacer la evacuación de 98 personas de varias veredas afectadas como La Sevilla, Los Gómez o Galilea.