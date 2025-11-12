En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Declaran urgencia manifiesta para atender emergencia en Pueblorrico: hay más de 100 damnificados

Declaran urgencia manifiesta para atender emergencia en Pueblorrico: hay más de 100 damnificados

La Alcaldía está realizando la evacuación de algunas familias que están en la zona donde ocurrió la tragedia.

