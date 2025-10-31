Alcalde de Pueblorrico, Antioquia, denuncia amenazas del Clan del Golfo por traslado de sindicados

La grave crisis de seguridad que atraviesa el Suroeste de Antioquia no solo ha afectado a comunidades en zona rurales, pues la amenaza de grupos armados se siente con fuerza en la zona urbana, incluso, ahora intimidando a autoridades de gobierno.

Este es el caso del municipio de Pueblorrico, donde su alcalde, Cristian Camilo Zapata, denunció que recibió en los últimos días una carta firmada por un grupo denominado Clan de la Sierra, que sería el Clan del Golfo, donde lo declaran como objetivo militar a él y al secretario de Gobierno, Héctor Rico.

En el mensaje el grupo armado argumentó inconformidad con el traslado de la estación de Policía local de sindicados que pertenecerían a la organización. En diálogo con Blu Radio, el alcalde Zapata destacó que se trata de nueve personas llevadas al municipio de Jericó y ya en poder del Inpec pensando en las complejas situaciones de hacinamiento y reclusión en las que se encontraban.

"Estamos muy alertas a todo lo que suceda y estamos ahí pendientes de que dios quiera que no nos pase nada. El secretario de Gobierno incluso está pensando renunciar, eso nos desestabiliza un poco lo que hoy venimos trabajando y haciendo, entonces es complejo la situación. El tema de seguridad no es fácil, pero hay que afrontarlo", admitió el mandatario.



Ante esta inquietud, el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia destacó que el mandatario contará con un refuerzo en su esquema de seguridad.

"Ya se fortalecerá el esquema del señor alcalde, él tuvo la oportunidad de estar acá en el Comando, hablé con él y quedan los canales de abiertos y el alcance de servicio que le vamos a prestar aquí por el incremento de un hombre en seguridad para el señor alcalde", dijo Rico.

En la población se mantiene la alerta ante la realización este domingo 2 de noviembre del Día del Campesino, una actividad que se mantendrá a pesar de la advertencia de no realizar eventos públicos por parte del grupo ilegal.