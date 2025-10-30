Revelan el cartel de los más buscados en Antioquia por delitos contra mujeres y menores

Las autoridades en Antioquia han decidido emprender una lucha frontal contra las violencias contra las mujeres y los menores de edad, por ello dio a conocer el cártel de los más buscados que incluye a 18 hombres con órdenes de captura por delitos como feminicidio, tentativa de feminicidio, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos y violencia intrafamiliar.

Dentro del cártel hay trece de ellos son responsables de crímenes contra menores de edad y por ello la Gobernación de Antioquia anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de cualquiera de los señalados.

"Estamos ofreciendo hasta 50 millones de pesos. Las mujeres que han sido víctimas de violencias basadas en género, agresiones físicas y sexuales deben saber que no están solas. Y estos criminales deben saber que los vamos a perseguir con toda la contundencia y con todo el peso de la ley", indicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Además, el mandatario hizo entrega de nueve patrullas púrpuras a la Policía Nacional, con el objetivo de fortalecer la atención y prevención de violencias basadas en género en el departamento. Las nuevas patrullas, conformadas por 18 uniformados capacitados en enfoque de género y rutas de atención a víctimas, operarán en municipios como Yarumal, Santa Rosa de Osos, Marinilla, Sonsón, Andes, Rionegro, Caucasia, La Ceja y El Peñol.



Finalmente, en el marco del Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres (25N), la Gobernación impulsa la campaña #NoEsNormal, con actividades pedagógicas y culturales en nueve municipios priorizados. El evento central se realizará el 25 de noviembre en el municipio de Bello.