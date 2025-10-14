Dos mujeres murieron en medio de rumbas en Bello, Antioquia: una tuvo un accidente con arma de fuego

En el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, la comunidad no sale del asombro al confirmarse la muerte de dos jóvenes que participaban de dos fiestas.

Según el reporte que entregó la Policía Metropolitana, una joven de 21 años, identificada como María Isabel Ocho, murió en un trágico accidente, luego que su amigo se le disparará su arma de fuego en medio de una celebración en el barrio El Porvenir.

Testigos indicaron que la tragedia se dio cuando un grupo de jóvenes departía en una vivienda ubicada en la carrera 63 con 56A, con consumo de licor. El amigo creyó que el arma estaba descargada y apuntó en la cabeza a María Isabel, causándole la muerte en el sitio.



Otro caso

En Bello, de acuerdo a las autoridades, una joven inicialmente tuvo una discusión con un hombre en una casa, quien le causó cinco heridas con arma blanca, lo que obligó a que fuera trasladada al Hospital Marco Fidel Suárez, donde luego de ser atendida, le dio de alta.

Lo que ha llamado la atención de la Policía Metropolitana, es que esta mujer identificada como Daniela Atehortúa Londoño, quiso continuar la rumba acompañado de licor y al parecer, estupefacientes.



Minutos después de iniciar la reunión, la mujer se sintió mal y se desmayó en el inmueble. Al dar aviso a las autoridades, se estableció que no tenía signos vitales y murió en la casa donde seguían la rumba.

Las autoridades avanzan en la investigación de ambos casos.