Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Antioquia  / Tragedia invernal en Pueblorrico, Antioquia: tres muertos y dos heridos por deslizamientos

Tragedia invernal en Pueblorrico, Antioquia: tres muertos y dos heridos por deslizamientos

Los cadáveres fueron rescatados y los heridos son atendidos en el hospital local.

