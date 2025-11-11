Tragedia invernal en Pueblorrico, Antioquia: tres muertos y dos heridos por deslizamientos

Tragedia por el invierno en Antioquia: tres personas muertas y dos más heridas dejó un movimiento en masa por las lluvias en el municipio de Pueblorrico. Los cadáveres fueron rescatados y los heridos son atendidos en el hospital local.

Durante varias horas los ciudadanos de esta localización del suroeste antioqueño han tenido que soportar la inclemencia de las lluvias, generando deslizamientos y movimientos en masa, principalmente en cinco puntos.

Según el reporte de la Alcaldía, una pareja se encontraba en su vivienda en la Vereda Santa Bárbara cuando recibieron un gran impacto encima, luego de un movimiento en masa que los sepultó, causando la muerte de las dos personas en el sitio.

La otra persona fallecida es un recolector de café que fue sorprendido por un alud, mientras estaba haciendo labores en los cultivos en la Vereda El Cedrón.



#Atención Tres personas muertas y dos más heridas dejó un movimiento en masa por las lluvias en el municipio de @AlcPueblorrico. Los cadáveres fueron rescatados y los heridos son atendidos en el hospital local. #VocesySonidos InformaCarlos Mario Zuluaga Gómez (e) @DagranAntioquia pic.twitter.com/cYhT5a5TFY — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 11, 2025

"Varias de nuestras veredas sufrieron afectaciones. Hasta el momento, tenemos un parte de tres fallecidos y varios heridos. Tenemos personal de la administración municipal, de la ESE Hospital, de los vecinos municipios como Tarso, Jericó, Hispania, el cuerpo de bomberos, el DAGRAN, que nos han acompañado", dijo Yesica Catalina Arias Llanos, secretaria de Salud y Bienestar Social de Pueblorrico.

El director encargado del Dagran, Carlos Mario Zuluaga Gómez, expuso que son cinco los puntos críticos en ese municipio y que ya se activaron las capacidades de la Gobernación para la atención de la emergencia: “"A partir de este momento, activamos el Departamento de Administración de Riesgos de la Gobernación, Secretaría de Infraestructura Física con Maquinaria Amarilla para despejar vías que ya está yendo presencia, equipos técnicos con geólogos, ingenieros, acompañados con Cora Antioquia para todo lo que tiene que ver con la evaluación y las circunstancias que se están presentando", aseguró el director.

Desde el Dagran activaron un equipo técnico de ingenieros y geólogos para evaluar los puntos afectados en las veredas La Sevilla, Galilea, Los Gómez, Santa Bárbara y El Cedrón, con apoyo de los bomberos de Tarso y Venecia para que junto con bomberos de Pueblorrico, apoyen a la administración municipal en la atención de la emergencia.