Lluvias dejan varias viviendas afectadas en Antioquia: en Puerto Nare 50 sufrieron graves daños

Fuertes lluvias dejan varias viviendas afectadas en Antioquia: uno de los municipios más perjudicados fue Puerto Nare, donde hay 50 viviendas con graves daños. El balance departamental es preocupante, pues, en lo corrido del año van 569 emergencias y más de 15.000 familias damnificadas, lo que ha obligado a quintuplicar el presupuesto destinado a la gestión del riesgo, pasando de 14 mil millones a cerca de 55 mil en 2025.

Las fuertes lluvias en Antioquia provocaron crecientes súbitas, deslizamientos y graves daños en vías y viviendas de varios municipios. Según el reporte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), se registraron emergencias en Puerto Nare, El Peñol, San Luis, Yarumal, Amagá y El Bagre, donde ya se desplegaron equipos técnicos y maquinaria para atender a las comunidades damnificadas.

En San Luis y El Peñol, los movimientos en masa ocasionaron cierres viales y daños en viviendas. En este último municipio se reportaron dos familias damnificadas, que ya reciben acompañamiento. Sin embargo, la situación más crítica se vive en Puerto Nare, donde una creciente súbita en el río Nare arrastró dos viviendas y dejó perjudicadas a otras 50. El director del Dagran, Carlos Ríos, confirmó que ya se había emitido una advertencia preventiva desde el día anterior.

"Importante resaltar que en Puerto Nare nosotros habíamos hecho la alerta con nuestro sistema de alerta y monitoreo de Antioquia, y es muy relevante precisar esto porque todos los consejos municipales de gestión de riesgos, los alcaldes, los primeros respondientes, la comunidad en general tiene que estar alerta a este sistema de alerta y monitoreo de Antioquia. Eso nos permite a nosotros reducir el riesgo", indicó el director.

Por su parte, en El Bagre la situación se ha vuelto más compleja debido a inundaciones que comprometen el acueducto y el alcantarillado, lo que, según el Dagran, está asociado a la extracción ilícita de materiales que incrementa la sedimentación en los ríos. Por su parte, en Yarumal, tras varias horas de búsqueda, fue hallado el cuerpo de una persona que había sido arrastrado por la corriente en un afluente de esta localidad. En Amagá, se reportaron deslizamientos que afectaron predios privados, donde las intervenciones quedarán en manos del sector particular, bajo la coordinación del Dagran.

El balance departamental es preocupante pues en lo corrido del año van 569 emergencias y más de 15.000 familias damnificadas, lo que ha obligado a quintuplicar el presupuesto destinado a la gestión del riesgo, pasando de 14 mil millones a cerca de 55 mil en 2025.