Madres comunitarias de Antioquia protestaron por falta de recursos para los hogares infantiles

Madres comunitarias de Antioquia protestaron en la sede regional del ICBF, denunciando que no les han hecho desembolsos en lo que va de este 2024 y en este momento los niños no están recibiendo el servicio

A la sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ubicada en el barrio la América de Medellín, llegaron madres comunitarias de las diferentes subregiones del departamento de Antioquia.

La protesta tiene que ver con los recursos provenientes de la institución, pues las madres aseguran que en lo que va de este año no les han hecho desembolsos y en los hogares infantiles no tienen cómo atender a los niños.

"En todo el año no nos han hecho desembolsos y las madres comunitarias siempre han estado con el pago retardado y en el día de hoy no tenemos alimentación para los niños y las niñas, entonces los niños y las niñas están en este momento en sus casas no hay atención por la demora de los desembolsos para los la primera infancia", señaló Cristina Vanegas, una de las madres afectadas

María Mónica Martínez, directora de Primera Infancia del ICBF, señaló que luego de las conversaciones con el Ministerio de Hacienda acordaron que el dinero será desembolsado desde el 11 de junio.



"El 11 de junio la plata estará disponible en cada uno de las fundaciones de los operadores de nuestras asociaciones de padres y madres de familia con ello quedará absolutamente regularizado en los pagos", indicó.

Con eso cada día 11 del mes a las prestadoras de estos servicios deberían llegarles su respectivos pagos. Lo que no queda claro es si de igual forma esto pasará con los recursos de los hogares infantiles, es decir, el dinero para los alimentos y las demás necesidades de los menores.