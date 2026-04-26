Mandatarios antioqueños rechazaron y expresaron solidaridad por ola terrorista en el Cauca

En medio de las complejas horas en materia de orden público que se viven en el Cauca por cuenta de las seguidillas de atentados terroristas a manos de las disidencias de 'Iván Mordisco', varias han sido las reacciones de rechazo y solidaridad frente a la situación.

Algunas de ellas han llegado desde Antioquia, donde mandatarios se han caracterizado por una oposición férrea al proyecto de paz total y han solicitado en múltiples ocasiones el combate decidido de grupos criminales en todo el país por parte de la fuerza pública.

Uno de los que se pronunció en las últimas horas fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien expresó la solidaridad con las familias de las 14 personas muertas que hasta ahora dejan los atentados en zonas como Cajibío, Palmira y Jamundí.

El mandatario afirmó que “ese es el resultado de la mal llamada “paz total”” y de “los privilegios que han recibido los criminales de parte del Gobierno Petro”.



Que dolor ver las consecuencias de los privilegios que han recibido los criminales de parte del gobierno Petro.

El atentado en el Cauca ya deja 14 muertos y más de 38 heridos.

Duele ver a Colombia 🇨🇴 tomado por los

Criminales.

Ese es el resultado de la mal llamada “paz… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 26, 2026

“Solo espero que pronto cese la horrible noche y que llegue un nuevo Gobierno nacional que enfrente a los criminales y le de tranquilidad al país”, concluyó Gutiérrez en su mensaje a propósito de la cercanía a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Lo propio hizo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien destacó que “a los criminales hay que combatirlos con toda la fuerza de la ley, autoridad y justicia”.

Desde Antioquia enviamos un abrazo solidario al Departamento del Cauca ante esta nueva escalada de terror. Compartimos, como pueblos hermanos, episodios de violencia y dolor. Eso no significa que estemos condenados a padecer estas sombras y tristezas. A los criminales hay que… https://t.co/9aT0W8pmq4 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 25, 2026

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“Mis oraciones, las de los míos y las del pueblo Antioqueño están con las familias que hoy lloran y despiden a los suyos”, escribió en su cuenta de X.

En varias oportunidades ambos mandatarios han destacado la necesidad de suspender todo tipo de beneficios con grupos criminales en el país, pero especialmente en la región. La crisis humanitaria que atraviesa el Norte de Antioquia, específicamente en Briceño con desplazamientos masivos, así como el escándalo por la parranda en la cárcel de Itagüí han provocado las más recientes críticas.