Más de 20 años de cárcel deberá pagar hombre que intentó asesinar a su sobrina de 5 años en Medellín

Más de 20 años en prisión deberá pagar el hombre que intentó asesinar a su sobrina de 5 años en Medellín. El ataque habría sido un acto de venganza contra la madre de la menor de edad.

La Fiscalía General de la Nación indicó que un hombre de 23 años se allanó a los cargos que le imponían y por ello un juez de conocimiento lo condenó a 24 años y 4 meses de prisión por el delito de tentativa de homicidio contra su sobrina menor de edad, en hecho ocurridos en Medellín en el 2024.

El relato de las autoridades y luego de que se realizaran las respectivas investigaciones, se demostró que el 31 de julio del año pasado el hombre agredió con arma blanca a su sobrina de 5 años, causándole varias heridas que pusieron en riesgo su vida.

Según pudo determinar la Fiscalía General de la Nación, la menor de edad estaba de visita en la casa de una de sus tías en el barrio Santa Domingo cuando el hombre, que residía en el lugar, decidió apuñalar a la niña hasta que las demás personas se dieron cuenta y pararon al agresor.

Lo que se estableció durante el proceso de investigación fue que la agresión se perpetró como un acto de venganza contra la madre de la niña de 5 años, a quien el victimario culpaba de haber perdido su mano derecho por motivos desconocidos.

Por último, el hombre capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá decidió aceptar los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación antes de iniciar el juicio oral.