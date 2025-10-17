Más de 200 estudiantes siguen sin asistir a clases por la violencia en Ituango y Amalfi

Las escuelas rurales Los Toros, Balcón de Los Toros y el Chispero, en el municipio de Amalfi, siguen teniendo dificultades para recibir a sus 76 estudiantes, pues la alerta de minas antipersonal en la zona tiene en zozobra a los padres de familia, que solicitaron que, por lo menos, hasta el próximo lunes no haya clases presenciales.

Según confirmó el secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar, la decisión de tener la modalidad de semiescolaridad se tomó para preservar la seguridad de niños y docentes, que por ahora están con trabajos en casa mientras se puede volver a las aulas.

"Han solicitado mantener la semipresencialidad, por lo menos, hasta el 20 de octubre, porque hay temores de hostigamientos y, según la comunidad, de posibles minas en esa zona. Nos toca, sobre todo, preservar la vida y la integridad de nuestros niños y maestros", admitió Alviar.

Por su parte, el secretario de Seguridad Luis Martínez manifestó que las alertas de la comunidad amalfitana han ido más allá, al punto de asegurar que este territorio tiene demasiadas minas y el riesgo es alto, ante lo cual hicieron una solicitud de intervención al Gobierno nacional.



"Todo lo que es el cañón del río Porce, la vereda Los Toros, la comunidad dice que eso está totalmente minado. Hemos requerido al Gobierno nacional, en este caso al Ministerio de la Defensa, diciéndole que hay una necesidad inminente, inmediata, urgente, de que el Ejército entre a la zona para llevar a cabo una actividad de desminado", destacó Martínez.

La situación también se viene registrando en el corregimiento La Granja de Ituango, donde está en semiescolaridad la Institución Educativa Rural Jesús Maria Valle con 138 estudiantes con trabajo en casa. Contrario a ello, en Anorí las escuelas que registraban la misma problemática ya pudieron retornar con clases presenciales, confirmó Alviar.

Vale la pena mencionar que, durante la visita del ministro de Defensa Pedro Sánchez al municipio de Amalfi finalizando el mes pasado, este anunció que esa localidad del Nordeste del departamento así como Anorí, Remedios y Segovia fueron priorizados para nuevas intervenciones de desminado, con el acompañamiento de la Fuerza Pública y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; para garantizar mayor seguridad a las comunidades rurales.

Incluso, Sánchez destacó que las autoridades han neutralizado a la fecha 834 minas en todo el departamento de Antioquia, como parte de los esfuerzos por recuperar la movilidad en los territorios y reducir las amenazas a la población civil.