Más de 5.000 personas participaron en marcha contra el Gobierno nacional en Medellín

Este domingo, 30 de marzo, nuevamente ciudadanos salieron a las calles de Medellín a manifestar su descontento con el Gobierno nacional.

Con banderas de Antioquia, Colombia, y camisetas blancas unas 5.500, según datos del puesto de mando unificado instalado por las autoridades, se dieron cita a las 10:00 a.m. en el cruce de la avenida Oriental con La Playa.

Así avanza a esta hora la denominada 'Marcha del Orgullo Paisa', en contra del Gobierno nacional por la avenida Oriental en Medellín. Según el puesto de mando unificado instalado por las autoridades, asisten unas 5.500 personas. Finalizará en el edificio EPM. #VocesySonidos pic.twitter.com/BMMQTg994V — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 30, 2025

Entre los motivos que los llevó a manifestarse varios de los asistentes expresaron su descontento frente a incumplimientos del Gobierno nacional con obras de infraestructura para la región como el Túnel del Toyo y el Metro de la 80, además de las deudas de la Nación con EPM por asunto como opción tarifaria y subsidios a estratos 1, 2 y 3.

"Estamos marchando porque nos duele Antioquia, porque nos indigna cómo están tratando a Antioquia. Con Antioquia se han portado mal, no han girado los recursos, están bloqueando los proyectos que no son de Antioquia, son de Colombia"; "No están cumpliendo con el pago a las electrificadoras y no podemos dejar que estos ladrones nos arrebaten a Antioquia", dijeron algunos manifestantes.

Según las autoridades, durante el recorrido no se registraron alteraciones al orden público y la jornada finalizó con un plantón en el parque de los Pies Descalzos, al frente del edificio de EPM.