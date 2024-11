Más de 800.000 personas estarán sin agua por cortes en el acueducto del Valle de Aburrá

Debido a trabajos de mantenimiento en el túnel de aducción, ubicado entre la represa de Riogrande II y el Portal Niquia, la inspección a la válvula mariposa de Niquia y la modernización y ampliación de la planta de Manantiales, ubicada en el municipio de Bello, habrá intervenciones escalonadas en 15 circuitos que tienen más de 236.000 instalaciones en el norte del Valle de Aburrá.

Uno de los procedimientos a los cuales más le apuesta la entidad durante estas intervenciones es a la planta de Manantiales, la cual aporta el 40 % del agua cruda en el Valle de Aburrá que potabiliza EPM para sus usuarios y que, para esta modernización, se reportó una inversión de 312.000 millones de pesos. Esto, con el objetivo de incrementar la capacidad de producción de agua potable, ampliar la cobertura de la red y fortalecer el sistema ante fenómenos meteorológicos adversos como el fenómeno de El Niño.

"Nosotros estamos listos para adelantar este trabajo de inspección en el túnel del embalse Riogrande II y en la válvula mariposa que le da acceso al agua a la central de generación de Niquia. Y aquí es muy importante contar con la colaboración de todos los usuarios del norte del Valle de Aburrá, en los municipios de Medellín, Bello, porque finalmente son ellos quienes operan el sistema", indicó Santiago Ochoa Posada, Vicepresidente de Agua y Saneamiento en EPM .

Dentro de los municipios que tendrán estas intervenciones está Medellín, Bello, Copacabana y Girardota, y los circuitos específicos que tendrán estos cortes son el Doce de Octubre, París, Villa Linda, Pedregal, Picacho, Altos de Niquia, Popular, Machado, Moscú, San Esteban, Yulimar, El Totumo y Santo Domingo. Dependiendo del sector, según explica Jorge William Ramírez, gerente de Provisión de Aguas, las interrupciones podrían ser de 18 horas como mínimo o 30 horas como máximo.

“El promedio de la duración de esas interrupciones es de 24 horas, pero tenemos circuitos como el de París y Villa Linda que tienen un impacto total de 30 horas, arrancando por ejemplo, inicia la interrupción en esos circuitos el 10 de noviembre a la 1:00 de la tarde y estaría terminando el lunes 11 de noviembre a las 7:00 de la noche, pero sí miramos en vertical el último circuito que aparece, El Totumo, ese tiene una interrupción de 18 horas, iniciando el 10 de noviembre a las 8:00 de la noche y finalizando el 11 de noviembre a las 2:00 de la tarde", recalcó el gerente.

Además, según Valeria Restrepo, directora comercial de agua y saneamiento de EPM, durante estos cortes se han destinado al menos 41 rutas de carrotanques en todo el territorio, priorizando a adultos mayores y personas con discapacidad y habrá carros estacionarios en estaciones de Policía y zonas que necesitan atención diferencial.

"41 rutas de carrotanques para el sector residencial, 5 rutas de carrotanques para el sector no residencial y vamos a tener unos tanques estacionarios de 1.000, 2.000 litros que van a ser ubicados en sectores específicos como por ejemplo estaciones de Policía o lugares que necesitan una atención diferencial. Vamos a tener también disponibles bolsas de 5 litros que serán entregadas a las personas con dificultades de movilidad o con condiciones especiales y que nos sean requeridas a través de las líneas de atención para las comunidades especiales", indicó la directora.

Es importante recalcar que las interrupciones no son generalizadas por barrio o municipio, por ello es indispensable que cada usuario consulte previamente en los canales institucionales, tales como la página web www.epm.com.co, las líneas de atención en WhatsApp, como el 3023000115 o con EMA, el contacto digital de EPM preguntándole si su instalación tendrá o no interrupción del servicio de acueducto y en qué horario.

Los sectores impactados en Medellín son al rededor de 45, entre esos El Triunfo, El Progreso No. 2, el Mirador del Doce, el Picachito, Picacho, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., El Compromiso, las Granjas, el Oriente, el Popular, el Carpinelo, la Avanzada, la Aldea Pablo VI, Aures No. 2, Doce de Octubre No. 1, Doce de Octubre No. 2, Campo Valdés No. 2, Santa Inés, Villa Guadalupe, Villa Del Socorro, La Isla, La Francia, Andalucía, La Rosa, Santa Cruz, Playón De Los Comuneros, La Frontera, Pablo VI, Alpes Del Norte, Kennedy, Alfonso López, Tejelo, Florencia, Girardot, San Martín De Porres, Castilla, Francisco Antonio Zea, Boyacá-Las Brisas, Santander, La Salle, Picacho, San Martín De Porres y el Picacho.

Recomendaciones de la entidad

Indagar sobre la capacidad de almacenamiento de los tanques y el tiempo de autonomía de estos, priorizar el fin de semana de la interrupción las actividades que demanden menor cantidad de agua potable, cerrar el macro medidor una hora antes y abrirlo una hora después del horario establecido para la interrupción (aplica únicamente para grandes clientes y las unidades residenciales que lo tengan). Es importante tener en cuenta el horario nocturno por el cual pasaran las rutas de carro tanques y que puede ser consultado en los canales de atención de la entidad.

También, desde la entidad recomendaron que es probable que cuando se restablezca el servicio el agua esta esté turbia, esto es normal y hace parte del proceso de estabilización de las redes por eso se recomienda esperar a que el agua recupere sus condiciones habituales para consumirla y lavar prendas. Si al restablecerse el servicio de acueducto el usuario aún tiene agua recogida, se le recomendó a la comunidad no botarla, sino reutilizarla en otras labores.

Adicionalmente, mencionaron, que la mayoría de las residencias (casas o apartamentos) tienen micromedidores y no es necesario cerrarlo durante la interrupción y si llegarán a reportarse situaciones de color en el agua, a causa de la cantidad de manganeso, se recomienda no usar blanqueadores en ropa y baldosas

Al año, EPM realiza unas 300 intervenciones por mes, en el sistema de acueducto debido a labores de mantenimiento en tanques y daños en la red. Vale la pena recalcar, que en esta intervención que recordemos, se llevará a cabo el domingo 10 de noviembre y el lunes 11 de noviembre, participarán más de 200 personas, entre técnicos, ingenieros y personal de apoyo a la comunidad.

Finalmente, la entidad mencionó que se contará con un Puesto de Mando Unificado en el municipio de Belén en caso de reportarse alguna anomalía.