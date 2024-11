EPM comenzó con facturación electrónica de servicios públicos: esto debe saber

EPM anunció que desde este viernes, primero de noviembre, los usuarios comenzarán a recibir la facturación electrónica de sus servicios públicos domiciliarios, esto en cumplimiento de la aplicación de una norma tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

"Prefiero la factura digital. Todo el proceso este año ha cambiado un poco, pues como por ese tema que tuvieron de hackeo, pues los pasos adicionales que le agregaron siento que le genera a uno como más tranquilidad", mencionó una de las usuarias.

Por otro lado, hay usuarios que prefieren la factura física: "Física, porque he llegado al caso que si uno no tiene datos o Wi-Fi no se puede dar cuenta de la factura cuánto es", explicó el usuario.

¿Cambia la factura de EPM?

Esta medida no implica cambios en el recaudo de la factura, ni cambios en los medios actuales de entrega de la factura, pues la comunidad seguirá recibiendo su factura de acuerdo con el canal escogido ya sea físico en su domicilio o digital por correo electrónico o WhatsApp con Ema, la asesora virtual de la entidad. Según Juan Felipe Valencia Gaviria, vicepresidente Comercial EPM, la medida traerá varios beneficios para las quienes se acogen a esta versión digital.

Publicidad

"Para las personas que declaran renta, representa un beneficio que se podrá descontar toda la facturación electrónica que el cliente o el usuario reciba, podrá descontar hasta el 1% de ese total de la facturación durante el año con un tope que va cerca de los 11.290.000 pesos", recalcó el vicepresidente.

Novedades en la facturación electrónica de EPM

Pero entonces, ¿cuál es la novedad de esta medida y cómo opera? A quienes reciben la factura por correo electrónico les llegará el mensaje de EPM con una carpeta comprimida que contiene dos archivos. El primero es un documento en formato XML (con datos) y, el segundo, es un documento en formato PDF, que tiene la representación gráfica de la factura y que le permitirá la visualización de sus consumos y costos como lo hace hoy.

Publicidad

Es importante indicar que en todas las facturas de EPM se incluirán el texto “Documento equivalente electrónico de servicios públicos domiciliarios”, el Código Único de Documento Electrónico asignado por la DIAN a cada factura y el código QR, que almacena la información de la facturación, y al escanearlo permite la consulta a través de dispositivos móviles. Si la persona no cuenta con correo electrónico o no ha optado por esta opción para recibir su factura, podrá seguir recibiéndola de manera física. En caso de desear el cambio a digital, se puede registrar en el portal de pagos Factura Web, en el enlace www.aplicaciones.epm.com.co.