"Me pareció innecesario y exagerado": gobernador de Antioquia tras requisa en encuentro con Petro

Tras el inusual y polémico procedimiento de seguridad que el esquema del presidente Gustavo Petro aplicó en el encuentro que se llevó a cabo este lunes en el municipio de Apartadó donde solicitó requisar el morral del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el mandatario seccional reaccionó a este gesto.

Durante el encuentro subregional del Plan de Desarrollo de Antioquia que se realizó en el municipio de El Santuario, Rendón manifestó que el gesto le pareció “exagerado e innecesario”, aunque admitió que no le costaba abrir su maleta y es respetuoso de las autoridades que lo requirieron.

"Yo he aprendido a ser respetuoso, fue lo que me enseñaron en la casa y pues finalmente a mí no me costaba abrir la maleta para que la requisaran, sin dejar de manifestar que me pareció innecesario y exagerado", apuntó Rendón.

De igual manera, el gobernador insistió en su solicitud al Gobierno nacional para que entregue al departamento las vías 4G y así poderlas terminar, para que desde la Nación se dediquen efectivamente a solucionar temas como los planteados por el presidente en relación con la construcción de un acueducto para el Urabá y en general el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos en esa subregión.

"Si la Nación tiene problemas de recursos para honrar las obligaciones que tiene en materia infraestructura vial, le hemos pedido insistentemente que nos entregue los tramos viales a su cargo, que nos habilite jurídicamente para nosotros poder invertir en ellos", dijo.

Solo para terminar el Túnel del Toyo hacen falta, según el gobernador, 650 mil millones de pesos de los casi 5 billones que costó en total la megaobra.