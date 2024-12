Medallista olímpica que recibirá casa de Gobernación de Antioquia dice que debe pagar $39 millones

Aunque el gobernador de Antioquia , Andrés Julián Rendón, prometió casas gratis a las medallistas Mari Leivis ganadora de medalla en olímpicos y Karen Palomeque paralímpica en París, al parecer, no será así.

Toda esta historia comenzó cuando la Gobernación de Antioquia, la empresa de Vivienda -Viva e Indeportes anunciaron meses atrás, que entregarán viviendas gratis para las ganadoras de medallas en olímpicos y paralímpicos.

Este fue el anuncio del gobernador Andrés Julián Rendón para las deportistas Mari Leivis Sánchez, campeona en plata en levantamiento de pesas, de los Juegos Olímpicos de París 2024, y para su compañera, Karen Palomeque, la medallista paralímpica que se llevó el oro en los 100 y 400 metros planos, y además bronce en salto largo.

"La Gobernación de Antioquia va a hacer todo un esfuerzo conjuntamente entre Indeportes y Viva para que puedan disfrutar de una casa", anunció el gobernador.

Sin embargo, aunque se les entregará una vivienda con un valor aproximado de 200 millones de pesos, con aportes de 65 millones por cada entidad, al parecer, y según la preocupación de la madre de Mari Leivis, esta promesa no sería completa.

Erlinda Periñan Paternina, madre de la deportista, aseguró a través de Blu Radio, que en una reunión se les comunicó que tendrían que pagar parte del dinero para poder recibir la vivienda.

"Como campeona, a ella, Antioquia le prometió un incentivo, ese incentivo realmente no es un regalo para ella como tal, porque ese incentivo va a ir a pagarse para la vivienda. Pues si yo digo que a usted le prometen algo, que le vamos a regalar una casa, pero es con el fin de que usted no va a aportar nada. Es que como aporto yo algo a un regalo que me están dando. Si el gobernador me promete una vivienda es porque me la van a dar y yo no voy a aportar un peso", expresó la madre.

"Ahora que ella llegó, que tuvo una reunión, las llamaron a ambas, y les informaron que por ganar, entonces que a ellas les correspondía dar de lo que les habían dado, que qué pena, que el incentivo que les iban a dar, que ellas tendrían, pues, otros planes y que ahora eso no era así, que qué pena haberles dado ese incentivo y que de una vez ese incentivo corriera, pues, como para la parte de la vivienda", completó la madre.

Asimismo, la deportista del Urabá antioqueño, Mari Leivis, le hizo una petición a la Gobernación de Antioquia, para que dicha promesa sea cumplida en su totalidad, pues según expresa la medallista, siente que ya ella hizo un esfuerzo para representar al país y al departamento.

"Pues la verdad, digamos que el regalo de la casa está superbién, pero en cuanto a lo otro de que uno tenga, digamos, que dar un porcentaje por el avalúo de lo que está la vivienda, creería que no es como justo, porque, pues, si están dando un detalle a un deportista, que ha sido medallista olímpico, no le veo la lógica entonces prácticamente no le están premiando a uno el esfuerzo que realmente uno se está mereciendo por parte de ellos, entonces creo que para mí es algo muy injusto", manifestó la deportista.

Ante esta preocupación, quien dio claridad, fue el gerente de Indeportes Antioquia, Luis Fernando Begué Trujillo, aseguró en Blu Radio que se trata de un tema tributario de la ley colombiana y no de un pago que deba hacer por la casa.

"Que la ley colombiana, la DIAN, ella al recibir una casa de 200 millones, eso le entra como una ganancia ocasional. Y la ley obliga a pagar un impuesto, no lo tiene que pagar ahora, es posiblemente cuando haga su declaración de renta", explicó el gerente.

Agregó Begué que el próximo año, con jurídica de la entidad del deporte antioqueño, se buscará el mecanismo para que la deportista no tenga que pagar la totalidad de los 39 millones de pesos.