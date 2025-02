Medellín acoge segunda audiencia de proyecto de ley que prohibiría souvenirs de Pablo Escobar

En la Cámara de Comercio de Medellín , en su sede El Poblado, se pactó para este viernes a las 2:00 de la tarde la segunda audiencia que adelantan los ponentes del proyecto de ley que busca prohibir en el país la venta de camisetas, llaveros, insignias y todo tipo de artículos que hagan apología al narcotráfico y específicamente a personajes como Pablo Escobar.

Luego de cerca de tres meses del primer encuentro que se dio en la ciudad y que generó polémica por quienes hacen parte de la economía alrededor de este tipo de artículos, además de posturas políticas alrededor de la ‘cultura mafiosa’ en la ciudad, se llevará a cabo esta diligencia en la que víctimas y comerciantes serán escuchados.

El representante a la Cámara Cristian Danilo Avendaño, autor del proyecto de ley, en diálogo con Blu Radio manifestó que todas estas dudas son válidas y que serán los insumos para presentar este proyecto en la comisión primera en junio.

"Nosotros lo que pretendemos es escuchar a la gente, hemos abierto la invitación casi a cualquier persona que se interesa en el proyecto, que pretende es acabar con esta cultura mafiosa, por lo menos atacar la demanda de esta cultura mafiosa. Que puedan participar, escucharlos comerciar, saber si existe alguna caracterización, si alguien los ha buscado", manifestó.

Y es que particularmente Medellín ha sido escenario del turismo de este tipo, y la comuna 13 de venta de estos souvenirs, por lo que se busca adelantar una caracterización de los venteros y quienes dependen de esta economía, para que el Ministerio de Comercio pueda brindarles alternativas, de ser aprobada esta iniciativa en el Congreso. De hecho, en su momento, el alcalde Federico Gutiérrez apoyó la idea y habló de "ir con toda" contra los que hagan dinero con esta mercancía.

"A mí no me parece bien que hagan eso, además me parece que venden una imagen de la ciudad que no es. Yo eso no lo acepto, ahora bien, yo sí creo que en el país esto se tiene que regular. Entonces hay otros que quieren llenar dizque de plata diciendo que pueden ir a museos de mafiosos. Vea, nosotros vamos con toda contra esa gente", indicó el alcalde en noviembre.

En la capital antioqueña suelen encontrarse desde llaveros, camisetas y gorras hasta cervezas y bolsas de café con la imagen del narcotraficante, con precios de hasta 90.000 pesos solo por contener su imagen.

Aunque esta iniciativa no acabaría con los conocidos “narcotures” que en Medellín visitan museos, cafés y hasta la tumba del extinto narcotraficante, sí sentaría un debate en el país sobre este tipo de turismo que se vende al exterior y que busca ser eliminada, por lo que se busca también que Procolombia a través de la marca país apoye a estos comerciantes.