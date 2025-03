Médico paisa denunció ante la CIDH y la ONU malos tratos tras ser inadmitido en Cancún

Aunque ha pasado cerca de un mes y medio desde los hechos, el médico paisa Cristián García no sale de la indignación porque junto con su familia iba a cumplir el sueño de pasear en México y en el aeropuerto de Cancún fueron víctimas de malos tratos.

Según el infectólogo, lo inadmitieron, lo señalaron de tener nexos con la delincuencia y hasta los discriminaron, con una serie de hechos que ocurrieron desde que pisó ese aeropuerto, y luego, cuando en un cuarto las autoridades migratorias lo increparon durante cerca de dos horas.

"Estábamos incomunicados sin computadores, sin celulares, sin tablets y sin contacto con el mundo exterior y finalmente me dijeron que era inadmitido porque tenía una supuesta selecta migratoria emitida desde Colombia lo que fue negado obviamente por las autoridades de Colombia. Hasta de criminal me trataron, que tenía nexos con el crimen organizado, algo que no tiene fundamento alguno", narró el galeno.

Más allá de que sus vacaciones fueron frustradas, su descontento tiene que ver en la manera como fueron tratados en esa ciudad sin hacer nada malo, por lo cual denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU.

"Mientras estuvimos en ese cuarto que tenía una temperatura promedia que la del entorno, nos sentíamos humillados, denigrados, con tratos xenófobos y una preocupación mayúscula por nuestro hijo", agregó.

Frente a la solicitud que hizo a estos dos entes para que estudien de fondo la situación de los colombianos en ese país, en un primer momento hubo una negativa, pero ahora espera respuestas.

"En primera instancia, la respuesta de la Comisión Interamericana es que no era de su competencia, pero posteriormente, en las semanas sucesivas, y al enterarnos de que esto sucedía en el 8% de los colombianos que viajan a Cancún, pues decidimos reformular la acusación, la queja, y plantearla ya como una violación sistemática a los derechos humanos de los colombianos", detalló García.

En el 2024, 51.000 colombianos fueron inadmitidos en México. cada vez, menos connacionales han podido ingresar a ese país. Además, la embajada de Colombia en México, ha solicitado la investigación de 149 casos de posible maltrato a turistas de este país.

En febrero, marzo y octubre de 2024, se presentaron los valores más altos de inadmisión de colombianos en México.