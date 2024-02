Metrosalud no podrá pagar la segunda quincena de febrero y tampoco ha pagado la seguridad social

El nuevo gerente encargado de Metrosalud, Juan David Arteaga, reconoció los problemas económicos por los que pasa la entidad y es que pese a la inyección financiera de 10.000 millones de pesos que hizo la Alcaldía de Medellín, Metrosalud tiene deudas cercanas a los 97 mil millones de pesos.

El gerente encargado aseguró que recibió a Metrosalud con 50 millones de pesos en caja, pero que, "no se ha pagado la seguridad social, no se ha pagado las cesantías, no se ha pagado los intereses a las cesantías, no se ha pagado la nómina del 15 de febrero, no se ven proyecciones para pagar la nómina del 29 de febrero".

La entidad confirmó que las platas adeudadas a los empleados suman cerca de 22 mil millones de pesos y que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alivió las cargas entregando recursos para la compra de 2 mil millones de pesos en medicamentos.

Arteaga insistió que desde la pasada Junta Directiva se tomaron medidas de choque para la entrega de los recursos de la Administración Distrital y que la prioridad será pagar la seguridad social.

Finalmente, el gerente (e) manifestó que esperan que en los próximos días logren pagar la quincena del 15 de febrero y que con los recursos que vienen del giro directo de ADRES, que llegan los primeros cinco días hábiles de marzo, se logren concluir los pagos.