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¿Milagro en Bello? Virgen se salvó tras caída de árbol por fuerte aguacero

En esa localidad del norte del Valle de Aburrá, autoridades reportaron, durante las precipitaciones, la caída de al menos cuatro árboles.

Virgen se salvó de aguacero en Bello.
Virgen se salvó de aguacero en Bello.
Foto: Denuncias Antioquia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

El desplome de al menos cuatro árboles es uno de los balances que deja el fuerte aguacero que cayó sobre el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, durante la tarde de este miércoles. Las precipitaciones en ese municipio dejaron,a demás, inundadas las inmediaciones de la estación Niquia del metro y generaron afectaciones en la movilidad por diversos sectores.

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Sin embargo, un hecho que no pasó desapercibido, especialmente entre usuarios de redes sociales, está relacionado con una estatua religiosa de la Virgen María que, según se evidencia en diversas imágenes, quedó intacta y de pie en medio de la caída de un árbol en el sector El Playón del mencionado municipio de Bello.

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En la imagen compartida en diversas redes sociales se aprecia el monumento a la virgen erguido al lado, incluso, de otras imágenes religiosas que, estando cerca, sí resultaron afectadas de alguna manera por la caída del árbol que se aprecia al fondo de la fotografía. En el encuadre de la imagen también se ve un perro aproximándose a la imagen de la virgen María, a la cual muchos usuarios en redes le atribuyen como un "milagro" su "salvación".

Virgen en Bello, Antioquia.
Virgen en Bello, Antioquia.
Foto: Denuncias Antioquia

¿Hubo emergencias por el aguacero de este miércoles en Bello?

Tras el aguacero, la Alcaldía de Bello informó que la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres, en compañía de Bomberos Bello y la Defensa Civil Colombiana se encuentran haciendo un balance de algunas afectaciones que se presentan en la ciudad con motivo de las lluvias.

Hay que mencionar también que, según reporte del SIATA, en un lapso de 30 minutos se registraron en el Valle de Aburrá un total de 122 descargas eléctricas, 40 de ellas, precisamente, en el municipio de Bello. Copacabana (40), Medellín (20), Girardota (20) y Barbosa (2). también tuvieron descargas eléctricas de acuerdo con el informe de la mencionada entidad en ese mismo periodo de tiempo.

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