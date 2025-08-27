Millonaria recompensa por alias ‘Darlison’ tras reactivar frente 34 de las disidencias en Antioquia

Mientras las autoridades están tras la pista de integrantes de las disidencias del frente 36, en Antioquia intentan reactivar el frente 34 en Urrao. Ante la situación, la Gobernación ofreció una millonaria recompensa por su cabecilla, alias ‘Darlinson’.

Hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita la ubicación, judicialización y captura de Jesús María Restrepo Borja alias ‘Darlinson’, cabecilla del frente 34 de las disidencias Farc, ofreció el gobernador Andrés Julián Rendón, luego del consejo de seguridad que se realizó en el municipio de Anzá, Occidente de Antioquia.

De acuerdo con el mandatario, se hizo necesario reactivar la recompensa en contra de este hombre que fue capturado en marzo pasado en El Carmen de Atrato, Chocó, pero un juez de control de garantías lo dejó en libertad en medio de su proceso con el Gobierno nacional.

“Aguilar Daginso es un bandido de disidencias Farc que había sido capturado recientemente en el Chocó por parte del Ejército, pero infortunadamente el Gobierno lo convirtió en gestor de paz. Es muy peligroso este bandido y tiene una pretensión macabra de volver a darle vida al Frente 34 de las FARC”, aseguró el mandatario seccional.

Ofrecemos hasta 200 millones de pesos por información que nos permita ubicar y judicializar a alias Darlinson: este bandido de disidencias FARC, quien ya había sido capturado, pero el gobierno Petro lo liberó y lo convirtió en gestor de paz. De acuerdo con información de… pic.twitter.com/JH2X4CYTpF — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 26, 2025

Por lo pronto, Rendón le pidió al Ejército y a la Policía ponerle foco y atención a todo lo que está aconteciendo en la vereda El Pavón de Urrao, pero también en límites con Chocó y en general en el Suroccidente de Antioquia.

A la par, señaló que alias Darlinson tiene como renta criminal la minería ilegal.

Durante la reunión, en la cual participaron los alcaldes de Anzá, Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, Caicedo, Urrao y Betulia, el Ejército, la Policía, la Fiscalía y los organismos de control, el gobernador recordó la recompensa activa que hay por dos señalados delincuentes del Clan del Golfo: 200 millones por alias ‘Soldado’ y 50 millones de pesos por alias ‘El Tío’.