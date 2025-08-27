Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Millonaria recompensa por alias ‘Darlison’ tras reactivar frente 34 de las disidencias en Antioquia

Millonaria recompensa por alias ‘Darlison’ tras reactivar frente 34 de las disidencias en Antioquia

Son 200 millones de pesos que ofreció el gobernador Andrés Julián Rendón, donde se mantiene además la pista por los cabecillas de las disidencias del frente 36.

ALIAS DARLISON -CORTESÍA 2.jpg
Cortesía: Suministrada autoridades
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: agosto 27, 2025 08:29 a. m.

Mientras las autoridades están tras la pista de integrantes de las disidencias del frente 36, en Antioquia intentan reactivar el frente 34 en Urrao. Ante la situación, la Gobernación ofreció una millonaria recompensa por su cabecilla, alias ‘Darlinson’.

Hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita la ubicación, judicialización y captura de Jesús María Restrepo Borja alias ‘Darlinson’, cabecilla del frente 34 de las disidencias Farc, ofreció el gobernador Andrés Julián Rendón, luego del consejo de seguridad que se realizó en el municipio de Anzá, Occidente de Antioquia.

De acuerdo con el mandatario, se hizo necesario reactivar la recompensa en contra de este hombre que fue capturado en marzo pasado en El Carmen de Atrato, Chocó, pero un juez de control de garantías lo dejó en libertad en medio de su proceso con el Gobierno nacional.

“Aguilar Daginso es un bandido de disidencias Farc que había sido capturado recientemente en el Chocó por parte del Ejército, pero infortunadamente el Gobierno lo convirtió en gestor de paz. Es muy peligroso este bandido y tiene una pretensión macabra de volver a darle vida al Frente 34 de las FARC”, aseguró el mandatario seccional.

Por lo pronto, Rendón le pidió al Ejército y a la Policía ponerle foco y atención a todo lo que está aconteciendo en la vereda El Pavón de Urrao, pero también en límites con Chocó y en general en el Suroccidente de Antioquia.

A la par, señaló que alias Darlinson tiene como renta criminal la minería ilegal.

Publicidad

Durante la reunión, en la cual participaron los alcaldes de Anzá, Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, Caicedo, Urrao y Betulia, el Ejército, la Policía, la Fiscalía y los organismos de control, el gobernador recordó la recompensa activa que hay por dos señalados delincuentes del Clan del Golfo: 200 millones por alias ‘Soldado’ y 50 millones de pesos por alias ‘El Tío’.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Disidencias Farc