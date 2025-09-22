Ministerio de Cultura niega al MAMM la venta de dos obras de la artista Débora Arango

Luego de recursos legales interpuestos por la representante legal del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Ministerio de Cultura anunció en las últimas horas que no autorizará la solicitud que presentó dicha entidad para vender dos obras de la reconocida artista colombiana Débora Arango, tituladas ‘Rojas Pinilla’ y ‘Madona del Silencio’.

Ambas piezas forman parte de la colección de 233 obras que la pintora donó al museo en 1986 y que, en 2004, fueron declaradas Bienes de Interés Cultural de Ámbito Nacional. Según la resolución emitida por esta cartera del Gobierno nacional, la decisión se fundamenta en el carácter irrevocable de la donación y en la necesidad de mantener la unidad de la colección concebida por Arango como un legado integral.

“La maestra concibió esta colección como un todo, como una memoria indivisible que pertenece a la ciudadanía. Por eso, nuestro deber es garantizar que siga siendo un patrimonio común, accesible y vivo en su unidad”, afirmó la ministra Yannai Kadamani Fonrodona, quien destacó la importancia de preservar lo público.

En uno de los apartes de la resolución 1489 de este 22 de septiembre, firmada por la directora de Patrimonio y Memoria, Mónica Orduña, quedó consignado uno de los argumentos de esta solicitud, en la que se indicó que "si la maestra (Débora Arando) hubiese querido prohibir o limitar la transferencia posterior por el MAMM no hubiera hecho una donación irrevocable, sino una donación sujeta a la condición de no disposición posterior", lo que fue considerado por MinCultura como "una inadecuada interpretación del Código Civil en el artículo 1443.



El ministerio recordó que la obra de Arango constituye un testimonio artístico de gran valor que trasciende lo estético. Su declaratoria como Bien de Interés Cultural reconoció tres dimensiones fundamentales: la mirada crítica a la historia colombiana, la fuerza expresiva de su pintura y los valores simbólicos que encarna, entre ellos la memoria, la pluralidad y la voz de las mujeres en el arte nacional.

“Argumenta el recurrente que la decisión del Ministerio de no autorizar la enajenación de las dos obras que componen la colección afecta gravemente el patrimonio del MAMM (entidad sin ánimo de lucro), pues lo convierte en un patrimonio sin posibilidad de disposición (...) Plantea como solución entregar (como se deduce su argumentación, en venta) las dos obras, en lugar de buscar alianzas (exposiciones temporales, préstamos, proyectos conjuntos) que sí están previstas en la práctica museológica y en derecho cultural”, se lee en otra parte de la mencionada resolución.

La entidad enfatizó que existen mecanismos alternativos para garantizar la circulación y divulgación de las piezas sin comprometer la integridad de la colección, como préstamos temporales o convenios interinstitucionales. “De esta manera, se busca honrar la voluntad de Débora Arango y salvaguardar su legado como patrimonio de la Nación para las generaciones presentes y futuras”, indicaron en un comunicado.