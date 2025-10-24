Municipios de Antioquia avanzan en programa internacional de innovación con Harvard y el MIT

Líderes de municipios, alcaldías, empresas del sector minero y entidades públicas de Antioquia avanzan en la certificación internacional del Technology and Entrepreneurship Certificate for Territories (TEC-T 2025), un programa que conecta el liderazgo local de América Latina con la innovación de Harvard University y el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Por Antioquia participan la Alcaldía de Santo Domingo y las alcaldías que conforman la Provincia de La Paz —Sonsón, Argelia, Nariño y La Unión—, junto a las empresas Antioquia Gold y Minera Anzá, que reflejan el compromiso del sector minero con la educación, la sostenibilidad y la transformación territorial.

El alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, destacó la importancia de esta experiencia para fortalecer la gestión pública local: “Poder aprender de gente experta en planeación territorial, y cómo podemos llevar todos esos conceptos a nuestro territorio para resolver muchos de los problemas a los que nos enfrentamos. En Sonsón tenemos muchísimos problemas, desde temas de salud mental, desde temas de falta de información”, afirmó el mandatario, subrayando el impacto práctico que puede tener esta formación en los municipios.

También se suman instituciones como la Cámara de Comercio de Medellín, Comfama, Comfenalco, Proantioquia, el Concejo Municipal de Anzá, la Fundación ProSonsón, la Fundación Oleoductos de Colombia, Asemar, ASOCAFESGA, la Asocomunal y de Vivienda de Anzá, Develya Lawyers, y las instituciones educativas rurales Pedro Pablo Castrillón y Porcesito, además de las universidades de Antioquia y EAFIT.



El programa, liderado por Life Economics Lab con apoyo de empresas mineras, organizaciones del sector público y gremios como Fenalco Antioquia y la Asociación Colombiana de Minería (ACM), comenzó en agosto con sesiones virtuales, trabajo de campo y acompañamiento de expertos internacionales.

La fase final se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre de 2025 en el campus del MIT, con apoyo del Leventhal Center for Advanced Urbanism (MIT LCAU). Los participantes asistirán a talleres, conferencias y espacios de intercambio con expertos, además de visitas a centros de Harvard y MIT como el David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS) y el Bloomberg Center for Cities.

“El TEC-T demuestra que Antioquia está liderando un camino pionero en Latinoamérica: integrar el conocimiento global con el liderazgo local para construir territorios sostenibles, competitivos e inclusivos”, afirmó Isabel Escobar, vicepresidenta de Relaciones Públicas de Life Economics Lab.

Gracias a los convenios firmados en julio de 2025, nuevos líderes antioqueños podrán acceder a futuras cohortes del programa, que articula ciencia, tecnología y sostenibilidad en territorios donde se impulsa una minería con propósito.